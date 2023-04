Elias Charalambous, bucuros după Sepsi – FCSB 1-2: „Am văzut reacție!”. Ce a spus despre schimbările de la pauză

Tehnicianul vicecampioanei României este de părere că unele lucruri mai trebuie reglate la echipă, dar consideră că prin mai multă atenție jucătorii săi pot să obțină victorii pentru a câștiga campionatul.

Elias Charalambous, bucuros după Sepsi – FCSB

după victoria obținută de FCSB în duelul cu Sepsi și i-a felicitat pe jucători pentru felul în care au reușit să întoarcă scorul, deși covăsnenii deschiseseră scorul în minutul 6.

„Sunt bucuros pentru jucători, pentru că au făcut un efort mare și pentru că au reușit să ia cele trei puncte. Cel mai important pentru mine e să văd reacția lor, reacția a fost incredibilă și asta a contat pentru noi.

Avem multe lucruri de îmbunătățit și după meciuri trebuie să ne uităm la ce am greșit, nu trebuie să așteptăm înfrângerile pentru a vedea ce nu am făcut bine.

Am schimbat sistemul la pauză, pentru că Sepsi a schimbat și ea, aveam probleme la mijlocul terenului și cred că în a doua repriză am avut un echilibru mai bun la mijloc”.

„Mai avem probleme, lucrăm la ele!”

„Când văd meciul, mă gândesc ce am de făcut, dacă simt că trebuie să schimb ceva, nu mă interesează în ce moment ne aflăm, eu fac schimbarea.

Accidentările se pot întâmpla mereu, avem un lot mare, avem cum să-l înlocuim pe Șut, chiar dacă e un jucători important.

Mai avem probleme, lucrăm la ele, vom vorbi după meci și vom vedea ce am făcut bine și ce am făcut mai puțin bine. Sunt bucuros pentru că sunt aici, e un club mare, am spus asta de când am venit la club”, a .

„Am văzut că unii fani au stat în afara arenei chiar dacă au făcut deplasarea aici și vrem să le mulțumim din suflet pentru că au fost alături de noi.

De mâine, concentrarea este pe meciul cu CFR Cluj și de acum ne interesează fiecare meci în parte, nu ne grăbim, le luăm pe rând. Mentalitatea clubului este să câștige trofee și asta vreau și eu.

Să fiu criticat de ce? Nu prea citesc ziarele, jobul meu e să fiu pe gazon și să antrenez, nu mă interesează prea mult ce se spune despre mine”, a mai spus antrenorul FCSB-ului.