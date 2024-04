A transformat o dubă veche într-o casă pe roți. Călătorește non-stop și lucrează de la distanță. Cum a fost posibilă minunea

O tânără a transformat o dubă veche într-o casă pe roți și a reușit să își împlinească un vis, călătorind permanent. În același timp, femeia lucrează și reușește să își trăiască viața așa cum și-a imaginat întotdeauna.

Cum a reușit o tânără să transforme o dubă veche într-o casă pe roți

Tânăra din Anglia duba albă într-un „paradis roz”, așa cum relatează . În 2020, Tamzin Imogen Adams a terminat facultatea și după ce s-a angajat, a hotârât să achiziționeze vehiculul, cu suma de 4.000 de lire sterline.

Visul ei era să călătorească, fiind pasionată de când era copilă de drumețiile cu rulote. Însă, a crezut că pandemia de Covid-19 îi va da planul peste cap. Cu toate acestea, familia a încurajat-o să își urmeze visul, mai ales că lucra online încă din acea perioadă.

Astfel, tânăra de 25 de ani din Leeds și-a transformat duba într-o adevărată casă. „A fost un moment dificil din cauza carantinei… A trebuit să mă mut înapoi cu familia mea și să-mi regândesc viitorul. Tatăl meu m-a încurajat să iau duba și să călătoresc.

Mi s-a părut înfricoșător și irațional, întrucât ar fi trebuit să-mi cheltuiesc toate economiile pentru a cumpăra și reface duba, într-o perioadă în care majoritatea oamenilor economiseau. Totuși, nu am vrut să am niciun regret nai târziu, așa că m-am hotărât să fac asta”, a declarat Tamzin, potrivit The Sun.

„Mi-a plăcut și ideea de a o transforma singură”

Peste ceva timp, tânăra din Anglia și-a împlinit visul. În timpul săptămânii lucra, iar în weekenduri toată atenția și-o orienta pe transformarea rulotei. A avut nevoie de încă 4.000 de lire sterline pentru a o reface.

„Mi-a plăcut și ideea de a o transforma singură. Să o fac cum mi-am imaginat-o, confortabilă, familiară și frumoasă, nu ca un interior standard de rulotă. De asemenea, m-am gândit că ar fi mai ieftin să o fac eu, pentru că aveam un buget mic”, a adăugat aceasta.

Tamzin spune că a izolat duba și a montat panouri solare. Tot ea a construit rulotei. În ultimii doi ani, tânăra a călătorit în Irlanda, Scoția, Germania, Franța, Monaco și multe alte țări.

În același timp, Tamzin lucrează online pentru o companie de e-learning și câștigă 28.000 de lire sterline pe an. Chiar dacă primește comentarii răutăcioase în mediul online, mulți internauți refuzând să creadă că rulota a fost transformată de ea în totalitate, tânăra spune că ia aceste reacții drept complimente. Ea susține că a reușit să economisească 16.000 de lire sterline, având în vedere că și-a amenajat singură rulota.