Un cuplu de români a transformat o căsuță din chirpici din 1953 într-o casă superbă de locuit. Foto

Un cuplu de români a transformat o căsuță din chirpici din 1953 într-o casă superbă de locuit. Acum, locația este una de vis. Cum a început totul și cum arată? Mulți poate și-ar dori să locuiască aici.

Bianca și Sebastian au 23 de ani și au decis să transforme o căsuță din chirpici din 1953 într-o casă superbă de locuit. Cuplul s-a mutat în satul Vlădeni din județul Iași și

Sebastian a urmat Facultatea de Horticultură din Iași. Ulterior însă, tânărul a devenit arhitect peisagist. Acela a fost momentul în care și-a amintit de dragoste de vechi, tradițional, dar și autentic.

Asfel, el și iubita sa au luat în calcul varianta în care să se mute la țară. Vizitele la bunici și părinți erau mult mai plăcute, dar și mai lungi, având în vedere că aceste persoane locuiau în mediul rural. Iar așa a început întreaga poveste.

Cuplul de români a decis transforme o căsuță din chirpici din 1953 într-o casă superbă de locuit. Părinții lui Sebastian s-au mutat într-o casă nouă. Astfel, casa copilăriei tânărului a rămas goală. Era planul perfect pentru un nou început.

„M-am gândit că mi-ar plăcea să am o astfel de casă, dar niciodată nu m-am gândit că fix despre asta va fi vorba. Am analizat situația și am zis că asta căutam, iar legăturile cu locul natal s-au refăcut imediat. Soția mea a fost încântată de idee și amândoi am zis „DA” în fața celei mai mari provocări din viața noastră”, povestește el, potrivit .

Visul celor doi a devenit realitate după multă muncă

Cum arăta casa din chirpici din 1953 înainte ? Suprafața totală e de 91 de mp, iar casa era compartimentată în hol, baie, dormitor, dar și un living open-space cu bucătăria.

Evident, pentru a transforma această căsuță din chirpici din 1953, a fost nevoite de implicare. Cei doi tineri s-au ocupat de renovare singuri, dar au apelat și la meșterii din sat pentru ca visul lor să devină realitate. Iar satisfacția a fost una uriașă la final.

Acum, Bianca și Sebastian și-au văzut visul împlinit. Trăiesc la sat și se bucură de liniște, dar și de aer curat. Iar în noua casă, locurile lor preferate sunt cerdacul și prispa. Și, spun ei, oricine poate să realizeze așa ceva, dacă își dorește cu adevărat.

„Cei care vor să ne calce pe urme trebuie să-și caute focul din inimă, iar dacă nu-l au, să-l aprindă cumva. E greu să stai la țară dacă nu simți că acel loc face parte din tine, dacă nu simți cum te strigă pământul și tot ce e în jur te cheamă să stai într-o lume complet diferită, departe de ceea ce vrea societatea să fii”, spune Sebastian.