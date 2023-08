Academia Universității Craiova, progres uriaș: „Țineți minte aceste nume!”

Universitatea Craiova își extinde aria de selecție în afara Băniei și continuă să acorde o importanță mare Centrului de Copii și Juniori. Managerul Academiei „alb-albaștrilor” a declarat că parteneriatul încheiat cu H.M. Juniorul Câmpina este doar începutul, iar oltenii își doresc să aibă reprezentați în fiecare colț al țării.

Universitatea Craiova, progres mare la academie. Oltenii au încheiat primul parteneriat în afara Olteniei: „Este un exemplu de urmat la orice club”

și H.M Juniorul Câmpina au încheiar un parteneriat înaintea meciului cu FC Hermannstadt, iar prahovenii nu au venit cu mâna goala în Bănie. Oficialii „alb-albaștrilor” au primit întâriri de la formația din Prahova pentru loturile de juniori.

Lucian Pretorian a declarat că formația din Câmpina este un model de urmat pentru orice club și a rămas plăcut surprins de ceea ce a văzut la prima vizită. Acesta a dezvăluit că conducătorii prahovenilor au creat o emulație extraordinară în jurul clubului.

„Sunt foarte bucuros să am alături de mine reprezentanții unuia dintre cluburile formatoare la nivelul județului Prahova, un club ce are puterea să aducă în același loc cei mai buni copii din zonă. Am avut plăcerea, surpriza și bucuria să mă aflu alături de ei la unul dintre jocurile pe care le-au disputat la nivel local.

Am fost fascinat să văd ce emulație se poate crea în jurul unui club de copii, astfel încât la unul dintre meciurile locale am putut să văd în tribune peste 1.000 de copii. Copii ce aveau fumigene, steaguri, un întreg arsenal al suporterilor, iar cred că la nivel de emulație este un exemplu de urmat la orice club”, a spus Lucian Pretorian.

Oliver Baron, co-președinte la H.M Juniorul Câmpina, a dezvăluit că oficialii academiei din Bănie s-au purtat exemplar de-a lungul negocierilor. Acesta a mărturisit că și Gică Hagi s-a arătat interesat de un parteneriat cu formația din Prahova înaintea Universității.

„Vreau să îi mulțumesc domnului Pretorian pentru felul în care ne-a tratat de la primul contact pe care l-am avut până în momentul în care am ajuns aici. Am fost tratați exact ca viitori parteneri al unui club mare cum este Universitatea Craiova.

Primii care au fost sunt cei de la Academia lui Gheorghe Hagi, apoi am avut copii care s-au perindat la Petrolul, neavând echipe la Elită”, a spus Oliver Baron.

Primii jucători transferați la Universitatea Craiova: „Țineți minte aceste nume, vor face istorie”

Daniel Hagian, președintele de la H.M Juniorul Câmpina, este încrezător în Fabio Mihalache și Alberto Șchiopu. Aceștia s-au transferat la odată cu încheierea parteneriatului dintre cele două formații.

„Clubul H.M. Junior Câmpina întotdeauna și-a propus să promoveze cei mai buni jucători către adevăratele cluburi de performanță și să îndreptăm acestă metodologie creată la copii și juniori la viitorul fotbalului românesc. Suntem extrem de fericiți pentru acest parteneriat și optimiști pentru viitor.

Suntem deschiși să pompăm în continuare jucători din ce în ce mai interesanți și mai bine pregătiți, care să intre în sitemul metodologic al Universității Craiova. Vin foarte mulți din spate, de aceea avem nevoie de acest parteneriat solid, echilibrat în care ambele cluburi să poată câștiga pentru viitor.

Avem un proiect lung în care să putem să propulsăm cât mai mulți tineri jucători la nivel național, implicit prin Universitatea Craiova. Țineți minte aceste nume: Fabio Mihalache și Albert Șchiopu, doi jucători ce vor face istorie la Craiova”, a spus președintele.

Universitatea Craiova are planuri mari: „Este doar începutul, interesul nostru este să fim prezenți în fiecare zonă a țării”

Lucian Pretorian a declarat că încheierea primului parteneriat cu un club din afara Craiovei este doar începutul la Universitatea. Managerul a dezvăluit că oltenii își doresc să fie reprezentați în fiecare zonă a României.

„Obligații derivă din ambele părți, fiind un parteneriat întotdeauna este o situație win-win. În primul rând au fost interesați de know how-ul Universității Craiova, asocierea cu un club legendar al României. Dânși sunt alături de noi îndreptând spre Universitatea Craiova tot ce au mai reprezentativ, noi venim câtre dânși și împărțim tot ce înseamnă cunoștințe.

Este doar începutul acestei povești, interesul nostru este să fim prezenți în fiecare zonă a țării, astfel încât culorile, emblema și istoria Universității Craiova să fie reprezentată în oricare colț al țării”, a spus Lucian Pretorian.