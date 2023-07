Mihai Rotaru și Laurențiu Reghecampf, anunțuri în direct despre transferuri la Universitatea Craiova

Laurențiu Reghecampf a fost invitat special în cadrul . Antrenorul în vârstă de 47 de ani i-a cerut noi transferuri lui Mihai Rotaru .

Rotaru și Reghecampf au anunțat politica de transferuri la Universitatea Craiova

Laurențiu Reghecampf a debutat cu o remiză la revenirea pe banca Universității Craiova. Tehnicianul oltenilor a tras concluziile după meciul cu CFR Cluj și a anunțat răspicat că își mai dorește jucători.

Clubul patronat de Mihai Rotaru nu a mutat puternic deocamdată pe piața transferurilor în această vară. Singura achiziție de marcă pe care a făcut-o Universitatea Craiova este Alexandru Mitriță.

„(n.r. – Ai avut emoții la revenire?) Eu cred că toți care lucrăm în fotbal și ne angajăm la anumite acțiuni în acest fenomen ar trebui să avem emoții. Dacă nu ai emoții nu ai ce căuta în acest fenomen. Am emoții la fiecare meci, tracul respectiv pentru meci, și ca jucător și acum ca antrenor, trăiesc acest fenomen și e normal.

Eu mă bucur că Mihai și-a dat seama și a apelat la mine, are încredere în ce pot face la echipă. Am venit cu bucurie mare și foarte deschis. Cunosc jucătorii, atmosfera, oamenii de la club. E foarte ușor de la mine să încep acest job. De aceea am și acceptat.

(n.r. – Ce înseamnă că și-a dat Mihai Rotaru seama?) Și-a dat seama că alături de mine poate avea rezultatele pe care și le dorește. În fiecare an la Craiova există același obiectiv, dar știți că e o diferență mare între a vrea și a putea. Eu am certitudinea că Mihai și-a dat seama ce nevoi sunt la echipă. Cu siguranță trebuie să ne întărim și noi.

Probabil săptămâna această să sau în maxim două săptămâni să aducem un fotbalist la mijlocul terenului. Să avem soluții, să avem calitate, să putem să schimbăm când vor exista probleme pentru că e un campionat greu, lung și avem nevoie de soluții. Va conta mult banca, lotul, vor exista accidentări, cartonașe. Trebuie să ai mereu soluție și soluția să fie aia bună, pentru că altfel nu vei avea putere să duci până la capăt acest campionat”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Ce aveam important a căzut”

În plin dialog cu Laurențiu Reghecampf, Mihai Rotaru a transmis un mesaj prin intermediul lui Horia Ivanovici. Patronul Universității Craiova a spus că un potențial transfer important a picat.

„Am vorbit chiar acum cu Mihai Rotaru. L-am întrebat pe cine transferați. Și mi-a scris ‘Momentan nu avem nimic. Ce aveam important a căzut. Bineînțeles că o să-i găsim soluții lui Laurențiu de asta poate să fie sigur, dar momentan nu am nimic’”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

„Fără bani nu se poate”

În replică, Reghe a dezvăluit pe ce posturi mai are nevoie de fotbaliști la Universitatea Craiova. „Noi de la săptămână la săptămână încercăm să fim mult mai buni. Să aducem jucători care să aducă plus valoarea echipei. Pentru că în momentul de față ai nevoie de un număr 6 foarte bun.

Vreau să-i facă concurență lui Screciu. Să crească mai mult, să mai fie motivat și mai responsabil pe poziția respectivă. E foarte important să ai un jucător la mijloc care să îți dirijeze echipa atât în apărare cât și în atac și să îți schimbe ritmul de joc în momentele importante.

Îmi doresc ca jucătorii de pe bancă să fie de valoare apropiată cu cei din teren. Asta înseamnă cheltuială mai mare, buget mai mare, dar dacă vrei să iei un campionat trebuie să faci acest lucru. Fără bani nu se poate”, a conchis Reghecampf.

