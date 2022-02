Academica Clinceni – FCSB, simplă formalitate a roș-albaștrilor? Echipele de start pentru duelul de la Giurgiu. Keșeru nu este nici rezervă!

Meciul Academica Clinceni – FCSB are loc miercuri, 9 februarie, cu începere de la ora 19:55, în cadrul etapei a 25-a din Casa Pariurilor Liga 1. Ilfovenii sunt lanterna roșie, cu numai 11 puncte, în timp ce FCSB ocupă locul secund, cu 52 de puncte, nouă în urma liderului CFR Cluj, care are însă un meci în plus.

Unde se joacă meciul Academica Clinceni – FCSB

Întâlnirea Academica Clinceni – FCSB se desfășoară miercuri, 9 februarie, de la ora 19:55, pe stadionul Marin Anastasovici din Giurgiu, pentru că gruparea ilfoveană nu are instalație de nocturnă și e obligată de fiecare dată când nu joacă la lumina zilei să organizeze partida pe un alt stadion, până acum fiind Ion Comșa din Călărași.

Este puțin probabil ca pe stadion să fie prea mulți spectatori, poate doar din partea FCSB, pentru că un meci cu o echipă care și-a pierdut cam toți jucătorii, din motive financiare, în această iarnă nu atrage prea mult interesul localnicilor. Accesul va fi permis numai pe bază de certificat Covid sau pe bază de test negativ.

Cine transmite la TV partida Academica Clinceni – FCSB

Partida Academica Clinceni – FCSB se joacă miercuri, 9 februarie, de la ora 19:55, pe stadionul Marin Anastasovici din Giurgiu, în etapa a 25-a din Casa Pariurilor Liga 1 și este televizată în direct de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus. O mai puteți viziona și intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Giurgiu este o vreme agreabilă pentru această perioadă a anului, cu cer senin, fără amenințare de precipitații și o maximă a zilei de 11 grade, la ora partidei, ținând cont că este și aproape de Dunăre, în jur de 4 grade. Meciul va fi condus de arbitrul Florin Andrei.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Academica Clinceni – FCSB

La echipa ilfoveană ar fi mult mai ușor să spunem ce jucători nu au plecat din lotul pe care îl avea în tur. Practic, urmare și a interdicției la transferuri, ridicată chiar la începutul acestei săptămâni, Academica nu a putut să trimită pe teren decât cei câțiva supraviețuitori din vechia gardă plus mai mulți jucători de la echipa de tineret.

La FCSB nu va juca fundașul central Iulian Cristea, suspendat. Mai sunt accidentați Musi, Șerban și Panțâru, iar Târnoveanu este bolnav. Deocamdată Toni Petrea nu poate conta pe serviciile experimentatului mijlocaș francez , transferat de la Botoșani, deoarece acesta se va prezenta la echipă abia după ce va juca ultimul meci la echipa moldoveană joi, 10 februarie, la Craiova, cu trupa lui Nicolo Napoli. Rămâne de văzut însă cine va sta pe banca FCSB, Toni Petrea sau Mihai Pintilii, în funcție de starea de sănătate a primului.

Academica a făcut transferuri pe bandă rulantă

Conducerea echipei ilfovene nu a stat cu mâinile în sân în această iarnă, reușind să perfecteze , în special străini, dar nu i-a putut legitima la Ligă pentru că avea interdicție la transferuri.

A achitat datoria de 90.000 de euro care blocase transferurile și marți deja semnaseră patru dintre noii veniți și miercuri urmau cel puțin alți doi. Sigur, este foarte greu să pui pe picioare o echipă aproape nouă, dar la meciul cu FCSB vor apărea multe noutăți pe teren la Clinceni.

Cote la pariuri pentru jocul Academica Clinceni – FCSB

De mult nu a mai existat o situație similiară la un meci din Casa Pariurilor Liga 1 în care una dintre echipe să aibă o cotă de numai 1,05. Atât a primit FCSB pentru a se impune în fața Academicii, care are cea mai mare cotă din istoria pariurilor pentru Casa Pariurilor Liga 1, nu mai puțin de 26,00! Șansă dublă 1X are de asemeni supercotă, 6,45, iar un gol înscris de ilfoveni ajunge la cota de 3,50.

Academica Clinceni nu a fost nici pe departe sparring-partnerul FCSB-ului de când a promovat. Sezonul trecut a învins FCSB pe Arena Națională în sezonul regulat cu 1-0, dar a mai reușit două rezultate de egalitate, unul în play-off tot sezonul trecut, iar unul dintre marcatori a fost Cordea, astăzi în lotul FCSB.