Accident înfiorător în Sibiu. O femeie a fost călcată de tren. Video

O femeie a murit, luni seară, după ce a fost călcată de tren în municipiul Sibiu, la trecerea de cale ferată din cartierul Ștrand, în zona străzii Dimitrie Cantemir. În cauză a fost demarată o anchetă și urmează să se stabilească împrejurările exacte care au dus la producerea acestei tragedii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La ora redactării știrii, trenul staționează pentru efectuarea cercetării la fata locului. Ulterior, își va continua deplasarea, pe ruta Teiuș-Sibiu. Trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat la IML pentru efectuarea necropsiei.

Iniţial, ISU Sibiu anunţase că este vorba de un bărbat lovit de tren în Halta Turnişor. Echipajele de prim ajutor ajunse la locul accidentului au constatat, însă, că victima era, de fapt, o persoană de sex feminin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Femeie lovită de tren în Sibiu. A murit pe loc

„Polițiștii Biroului Transporturi Feroviare Sibiu efectuează cercetări pentru a stabili circumstanțele în care o persoană de sex feminin a decedat după ce a fost accidentată de tren, pe linia de cale ferată din cartierul Ștrand, str. D. Cantemir (municipiul Sibiu).

ADVERTISEMENT

Trenul se deplasa pe ruta Teiuş – Sibiu, iar momentan staţionează pentru efectuarea cercetării la faţa locului, urmând a-şi continua deplasarea”, a declarat Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Sibiu.

„La faţa locului, forţele ISU Sibiu au constatat că incidentul s-a produs în municipiul Sibiu, la trecerea la nivel cu calea ferată din cartierul Ştrand – str. Dimitrie Cantemir.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Persoana de sex feminin a fost găsită decedată, fără semne vitale”, au transmis și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Narcisa Lecușanu, la un pas să fie călcată de tren: „Am fost între viață și moarte”

Printr-un accident asemănător, dar cu deznodământ fericit, a trecut și fosta mare handbalistă Narcisa Lecușanu, vicecampioană mondială cu naționala României în 2005 și finalistă a Ligii Campionilor cu Oltchim Râmnicu Vâlcea în 2010. Deși s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, chiar și acum o trec fiori și rememorează cu greu acest episod.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Dumnezeu mă iubește. Noi, cât am stat în Bacău, locuiam lângă fabrica de hârtie, erau niște șine de la fabrică până înspre gară. Trenul nu circula ziua, doar noaptea circulau marfarele. Nu știu cum s-a întâmplat să fiu eu între șine și să circule trenul chiar ziua.

Eram între linii, cu găletușa mea. Mama m-a lăsat afară cu fratele meu. El mi-a zis, tu stai aici în părculeț că eu joc fotbal cu băieții. Cât el a jucat fotbal, eu am plecat între șine, pentru că acolo erau pietricele.

ADVERTISEMENT

M-a iubit Dumnezeu. Am fost între viață și moarte. Părinții au văzut, ulterior. Eu am stat sub tren mult timp, pentru că nu avea intrarea în gară. Norocul meu a fost că lama pe care o are locomotiva în față era ridicat.

Mecanicul locomotivei era omul care ne-a botezat pe noi, cinci frați. A aflat după. Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat, iar acum am familie, am copii”, a povestit Narcisa Lecușanu pentru as.ro.