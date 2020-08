Accident teribil în Mureș. Un tânăr a murit după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de mai mulți copaci

Un tânăr din Mureș și-a găsit sfârșitul după ce s-a izbit cu mașina de mai mulți copaci și o casă.

Accidentul cumplit a avut loc miercuri dimineață, 26 august, pe o șosea din județul Mureș.

Tânărul de 33 de ani a pierdut controlul autoturismului și s-a izbit de mai mulți copaci, după care a fost aruncat într-o casă.

Potrivit martorilor, impactul a fost extrem de violent, din cauza vitezei, astfel că mașina s-a făcut praf, bucăți din aceasta fiind găsite la distanță de zeci de metri depărtare.

Șoferul a fost singur în mașină și era grăbit să ajungă la părinți, astfel că în localitatea Roșiori a pierdut controlul volanului, din cauza vitezei excesive, conform Pro TV.

„Am crezut că a căzut ceva de pe mașină, am fugit afară, m-am uitat pe stradă și atunci am văzut că s-a lovit mașina de copac. Nu puteam să deschidem capota, era pe perete, curgea motorină”, a explicat unul dintre localnicii care au sărit în salvarea tânărului șofer.

Plutonierul Rad Radu, din partea detașamentului de pompieri Luduș, a explicat că nu s-a mai putut face nimic pentru bărbatul prins în autoturism: „Autoturimul era răsturnat pe partea dreaptă în afara parții carosabile, înăuntru se afla o victimă de sex masculin. S-au efectuat manevre de scoaterea victimei din autoturism”.

Localnicii l-ar fi cunoscut pe tânăr și spun că acestea trecea de multe ori pe acolo în drumul spre casa părintească.

Din păcate, din cauza vitezei excesive, bărbatul și-a găsit sfârșitul pe drum, înainte de a ajunge la destinație. „Nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a părăsit partea carosabilă și a lovit un copac și peretele unui imobil, a fost cosnstatat decesul acestuia”, a explicat Emanuela Fărcaș, purtător de cuvânt al IPJ Mureș.

Polițiștii au deschis dosar penal în rem pentru ucidere din culpă, respectând procedura legală. Între timp, trupul tânărului a ajuns la Institutul Medico-Legal pentru necropsie.