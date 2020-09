Aceasta este lista indezirabililor de la Real Madrid: James Rodriguez a semnat cu Everton, iar Bale are oferte din Premier League

Zinedine Zidane a început să facă curățenie la Real Madrid, iar primul jucător îndepărtat este James Rodriguez care a fost transferat la Everton pentru 25 de milioane de lire sterline. Se pare că următorul nume mare de pe lista indezirabililor este Gareth Bale, care are o relație destul de rece cu Zidane și nu a jucat foarte mult în ultimele luni de zile.

Galezul de 31 de ani îi costă anual pe cei de la Real Madrid nu mai puțin de 30 de milioane de euro, după ce a costat 101 milioane euro când a fost adus în 2013, iar acum madrilenii ar face orice să scape de jucător.

Florentino Perez este deci să îl lase pe Bale să plece liber de contract și să-i achite acestuia jumătate de salariu, fiind cluburi care sunt gata să-i ofere un contrat de 8 milioane de euro conform Cadena SER.

282 de milioane de euro reprezintă bugetul de salarii al celor de la Real Madrid

Zinedine Zidane speră ca prin vânzarea lui Bale și a altor jucători să obțină suma de 100 de milioane de euro, bani cu care ar putea face câteva transferuri. De altfel, conducerea clubului a început să vândă jucători tineri crescuți la academie, ceea ce arată că pandemia de coronavirus a afectat financiar clubul madrilen.

Astfel, clubul a obținut aproximativ 13 milioane de euro doar din vânzarea a 50% din drepturile federative a 5 jucători: Soro, 2,5 milioane de euro, Javi Sanchez, 3 milioane , De Frutos, Dani Gomez şi Baeza, câte 2,5 milioane de euro.

Gareth Bale preocupat mai mult de golf decât de Real Madrid aproape de un transfer la Tottenham

Real Madrid este gatta să renunțe la Bale, datorită numeroaselor accidentări, dar mai ales din cauza atitudinii jucătorului care are o relație proastă cu Zidane. Astfel este gata să îl trimită pe galez în Premier League pentru suma modică de 25 de milioane de euro, după ce l-a cumpărat cu o sumă de patru ori mai mare. Jucătorul se poate întoarce la Spurs doar dacă renunță la o parte din salariul său imens, deoarece jucătorul mai are încă doi ani de contract.

Un episod cel puțin ciudat a avut loc înainte de meciul cu Manchester City din Champions League, când fotbalistul l-a sunat pe Zidane în timp ce juca golf și i-a spus că nu vrea să joace cu cetățenii. Se pare că pentru el golful a mai important după cum a lăsat chiar de el înțeles într-un meci al Țării Galilor când a afișat un banner pe care era scris textul: ,,Țara Galilor. Golf. Madrid. În ordinea asta”.

Gareth Bale se pare totuși că este afectat de situția sa de la club și a avut o evoluție foarte slabă și pentru Țara Galilor în meciul de Liga Națiunilor cu Finlanda, când a fost schimbat la pauză, după ce a pierdut de zece ori mingea în 45 de minute.

Galezul putea ajunge în China la echipa lui Olăroiu, Jiansu Suning, dar Realul a blocat transferul în ultima secundă: ,,Eu ce pot să fac? Mai am contract și trebuie să continui și să văd ce se întâmplă. Sunt în mâinile clubului, dar și ei complică lucrurile foarte mult, să fiu sincer”, a spus Bale.

Ryan Giggs, selecționerul galezilor a sărit în apărarea fotbalistului: ,,Gareth Bale știa de la început că va fi înlocuit la pauză. Nu are jocuri în picioare. Era plănuit încă dinaintea partidei să evolueze doar 45 de minute”, a lămurit antrenorul situația la conferința de presă.

James Rodriguez pentru a treia oară sub comanda lui Carlo Ancelotti

James Rodriguez a fost forțat să plece de la Real Madrid pentru că nu intra în vederile lui Zidane pentru noul sezon, iar Real a primit de la Everton doar 22,4 milioane de euro, mult sub de 75 milioane de euro, suma cu care a fost adus pe Santiago Bernabeu în urmă cu 6 ani: ,,O nouă etapă pentru o nouă provocare a carierei mele. Sunt fericit, plin de ambiție și nerăbdător să încep. Sunt foarte fericit să fiu la acest club minunat, cu o istorie bogată și un antrenor care mă cunoaște foarte bine”, a declarat mijlocașul după transferul lui Everton.

Jucătorul a trecut prin clipe grele și a realizat că nu are niciun viitor la Real Madrid: ,,Acest sezon a fost cu adevărat trist pentru mine… Zidane are anumite gusturi și respect asta. Când vezi că nu ai atâtea șanse precum colegii tăi e greu să mai emiți pretenții…

Eu am vrut să plec, dar clubul nu m-a lăsat. Am vrut să merg la o echipă unde să pot să joc. Știam că nu voi juca sub comanda lui Zidane, el are o anumită echipă în minte. Dacă eram un jucător slab acceptăm statutul ăsta, dar consider că sunt un jucător bun și vreau să joc, să câștig pe teren”, a spus James în Marca.

Pe lângă Rodriguez și Bale, Florentino Perez speră să mai obțină niște bani și pe Mayoral, Mariano şi Reguilon, plus Lucas Vasquez care refuză să plece de la echipă, iar Real Madrid i-a vândut deja pe Achraf cu 40 de milioane de euro, plus 5 milioane bonusuri, şi cu 15 milioane pe Oscar, bani extrem de importanți în această perioadă, chiar și pentru un gigant precum Real, în timp ce Brahim și Ceballos, au fost și ei împrumutați sau vânduți.

Spre exemplu, Reinier care a fost transferat pentru 36 de milioane de euro de la Borussia Dortmund și a semnat pe 6 ani, dar jucătorul va rămâne în continuare în Germania, iar Borussia îi va plăti Realului 6 milioane de euro pe an, plus salariul jucătorului pentru a-l putea folosi în acest sezon.