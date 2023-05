Acesta este autorul masacrului de la Belgrad. A fost descoperit un posibil motiv al atacului

Kosta K. (14 ani) a pătruns miercuri dimineaţă în școala „Vladislav Ribnikar” din cartierul Vračar, din Belgrad, și a ucis mai multe persoane, în timp ce alte câteva au fost rănite. Potrivit informațiilor oficiale, el a ucis cel puțin opt elevi şi pe paznicul unităţii de învăţământ.

Atacatorul de la Belgrad era olimpic la istorie

Din fişele sale de învăţământ îndosariate în arhiva şcolii, rezultă că Kosta K. a participat la multe competiții școlare, obţinând performanţe notabile la mai multe ori concursuri de matematică. Nu mai departe de anul trecut el a obţinut locul trei la Olimpiada de istorie, faza pe municipiu. Miercuri, baia de sânge a început tocmai din cauza furiei sale față de profesorul de istorie, în a cărui clasă a intrat și a început să tragă.

După cum au declarat unii elevi pentru publicaţiile sârbe, atacatorul, care anul trecut era în clasa a șasea, era în mod constant agresat de către colegii săi, motiv pentru care în clasa a șaptea s-a mutat într-o altă clasă, unde ar fi fost, de asemenea victima violenței colegilor.

Tatăl unei fete care se afla în sala de clasă în care au avut loc împuşcăturile a declarat că a aflat de la fiica sa că atacatorul era un elev foarte bun la învăţătură. Miercuri dimineaţă, el . „Fiica mea era în acea clasă, în sala de clasă unde băiatul a tras primele focuri, mai întâi în profesor, apoi a început să tragă în copiii care erau sub bănci. Copilul meu a apucat să fugă”, a declarat acesta.

Elevii au crezut că cineva aruncă petarde

O altă elevă, care se afla la ora de sport, susţine că , însă pe moment nu şi-a dat seama despre ce este vorba. “L-am văzut pe paznic căzând, dar am crezut că aruncă cineva cu petarde”, a povestit aceasta.

În continuare, ea a descris groaza la care a fost martoră. “Aveam educație fizică și am urcat la ultimul etaj. De acolo am auzit detunătura şi am văzut că paznicul s-a prăbuşit. Am coborât scările și le-am spus profesorilor ce s-a întâmplat. După aceea ne-am retras cu toții într-un loc sigur, după care am auzit mai multe împușcături”, a declarat fata.

Ea mai adaugă că l-a cunoscut pe atacator și că nu se aștepta la așa ceva de la el. “Nu știu dacă au existat indicii că ar fi putut comite o faptă de o asemenea gravitate. Era drăguț, tăcut, avea note bune. N-aș fi spus niciodată că va face așa ceva”, a declarat eleva.

Pe lângă cei opt elevi ucişi, alţi patru au fost spitalizaţi de urgenţă şi băgaţi direct în sala de operație, viaţa unei fete fiind chiar în pericol. “Încă trei copii au fost internaţi la Clinica universitară pentru copii Tiršov din Belgrad, unul, în stare critică, aflându-se în sala de operație, cu răni la cap. Ceilalți doi sunt la terapie intensivă și au răni împușcate la nivelul membrilor”, au declarat surse medicale.

Elevul a tras cel puţin 15 cartuşe, din două încărcătoare, au declarat surse din poliţie. De altfel, oamenii legii ar fi găsit în inertriorul şcolii un rucsac cu arme, muniție și cocktail-uri Molotov. În acest moment, nu se știe sigur dacă acel rucsac a fost adus la școală de Kosta, dar acest lucru va fi lămurit în timpul audierilor, băiatul fiind arestat la scurt timp după ce a fost imobilizat de câţiva colegi.