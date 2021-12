O nouă dramă pentru actorul Adrian Titieni. Fiica din prima căsătorie a cerut să fie adoptată de soțul mamei ei, în Germania

Actorul Adrian Titieni primește o nouă lovitură, după divorțul de acum doi ani de cea de-a doua soție, Adriana Irimescu, femeia care a fost surprinsă la vremea respectivă

Tot acum 2 ani, Mălina, fiica din prima căsătorie a lui Titieni, a făcut o cerere de adopție internațională, în sensul că a solicitat autorităților germane să devenă în acte fiica bărbatului cu care mama ei și-a refăcut viața.

Ulterior, Mălina și mama ei au cerut și autorităților române să recunoască decizia Judecătoriei din Schwabach, lucru care s-a și întâmplat la sfârșitul anului trecut. La finalul acestei proceduri, Mălina a ajuns să poarte atât numele tatălui ei biologic, cât și pe cel al tatălui adoptiv. Fiica din prima căsătorie a actorului Adrian Titieni are 35 de ani și lucrează ca medic neonatolog în Germania.

O nouă dramă pentru actorul Adrian Titieni. Lovitură primită din partea fiicei

”În motivare reclamanta a arătat că s-a născut la 1.01.1987, fiica naturală a lui Titieni Adrian Ioan și Liliana M.S. (născ. V.). Urmare a divorțului părinților reclamantei, s-a mutat alături de mama în Germania, aceasta căsătorindu-se cu A.S., astfel că între reclamantă și soțul mamei reclamantei s-au dezvoltat relații de filiație.

În consecință, a solicitat instanței competente germane încuviințarea adopției reclamantei de către soțul mamei reclamantei, care a fost hotărâtă prin decizia civilă din 18.07.2019 pronunțată de Judecătoria Schwabach în dosar …/18. Prin hotărâre s-a încuviințat și schimbarea numelui reclamantei”, se arată în motivarea Tribunalului Bistrița Năsăud.

Adrian Titieni mai are doi copii din căsnicia cu actrița Adriana Irimescu: Ariadna (22 ani) și Marc (21 ani). El a vorbit în urmă cu 5 ani, într-un interviu acordat publicației Formula As, despre mândria de a fi tată a trei copii.

“Nu ştiu dacă eram pregătit să fiu tată când am făcut copiii”

”Da, am trei şi e bine cu trei. Am o fiică din pri­ma căsătorie, Mălina, care este medic neonatolog în Ger­mania, unde a plecat cu mama ei. Iar din cea de-a doua căsătorie, am alţi doi copii, pe Ariadna şi pe Marc.

Nu ştiu dacă eram pregătit să fiu tată când am făcut copiii, dar cert e că nu m-am gândit de două ori. Mi-a plăcut să fiu tată. Cred că şi asta e una din menirile omului pe această planetă. Am încercat mereu să păstrez relaţia mea cu copiii sub semnul ideii că ei există pentru ei înşişi, că nu ne sunt datori cu nimic, nu-i facem pentru noi, pentru satisfacţia noastră, nici ca să umplem golul existenţelor noastre.

Suntem da­tori să nu le stânjenim drumul şi să nu le creăm obli­gaţii false. Înainte să am copii, mi-am zis că o să în­cerc să mă pun în pielea lor de fiecare dată, să nu cad pradă conflictului între generaţii, care ne plasează pe baricade diferite. Eram convins că aşa o să le înţeleg mai bine modul de a gândi. Ei bine, nu mai pot, m-am în­şelat. Vremurile s-au schimbat, infor­maţia s-a schim­­bat. Dar mă mai verific din când în când, la lucrurile importante”, spunea Adrian Titieni.

Adrian Titieni are 58 de ani și este divorțat. Actor și profesor, Titieni a fost și rector al Unversității Naționale de Artă Teatrală și Cinematogafică ”I.L. Caragiale” București între 2012 și 2016. Pe lângă rolurile din teatru, el are la activ și multe roluri în seriale de televiziune. Adrian Titeni a fost căsătorit timp de 23 de ani cu actrița Adriana Irimescu.

În 2019, la puțin timp după divorțul lor, aceasta s-a afișat cu actorul Alexandru Papadopol, și el proapăt divorțat de Ioana Ginghină.

În urmă cu două luni au apărut primele informații că Adriana Titieni Irimescu și Alexandru Papadopol s-au despărțit.