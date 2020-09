Actor și cântăreț cunoscut, mort în condiții suspecte la 36 de ani. Unde a fost găsit

Alien Huang, un cântăreț și actor foarte cunoscut din Taiwan, a fost găsit mort în casă. Artistul în vârstă de 36 de ani a murit în condiții suspecte, decesul având loc la puțin timp după ce s-a întors acasă , undeva între 10 și 11 dimineața.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primele informații arată că actorul a fost găsit inconștient de către tatăl său cu care urma să ia prânzul în ziua respectivul. Tragicul incident s-a petrecut miercuri, 16 septembrie, anunțul trecerii în neființă fiind făcut de rudele îndurerare ale vedetei.

Criminaliștii au mărturisit că Alien Huang a fost găsit fără suflare chiar lângă baie, pe jumătate dezbrăcat, în timp ce apa curgea în cadă. Cel mai probabil cântărețul taiwanez a alunecat și s-a lovit în zona capului, lovitura fiindu-i fatală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreț celebru, găsit mort în casă. Avea doar 36 de ani

Totodată, anchetatorii sosiți la fața locului au descoperit pete de sânge pe podea, cadrele medicale chemate de urgență la locuința actorului nemaiputând face nimic pentru el.

Oamenii legii nu au găsit niciun fel de drog, sticle de alcool sau alte substanțe interzise, acesta fiind motivul pentru care moartea lui Alien Huang a fost considerată încă de la început suspectă.

ADVERTISEMENT

Datele preliminare nu au scos la iveală vreo eventuală luptă, așadar în momentul de față se așteaptă rezultatul autopsiei pentru a se afla cauza exactă a morții acestuia.

Alien Huang a devenit cunoscut după ce s-a lansat în industria muzicală alături de formația HC3. Se întâmpla în anul 2002, ca ulterior să se alăture unei alte trupe, intitulată Cosmo (2003). Ambele grupuri s-au desființat, artistul îndreptându-și atenția spre divertisment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Timp de câțiva ani a prezentat un show pe micile ecrane, perioadă în care a fost nominalizat pentru cea mai bună gazdă într-un program de varietate, la premiile Golden Bell Taiwan. A renunțat în anul 2016 pentru a încerca un alt domeniu, de data aceasta fiind vorba de actorie.

Potrivit straitstimes.com, Alien Huang a fost distribuit în producții cinematografice din Singapore, precum „8 Joys Of Life” (2012) și „ Wild and Holiday Dreaming”, dar și în seriale ca „Freedom of Half Grown Ups” și „Mysterious Incredible Terminator”.

ADVERTISEMENT