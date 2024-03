Actorul din Las Fierbinți care a dat lovitura pe piața muzicală. A scos o melodie care rupe topurile

Unul dintre cei mai îndrăgiți actori din serialul Las Fierbinți, de pe Protv, a scos de curând o melodie care rupe topurile. Artistul este foarte apreciat pentru noua sa piesă și are o poveste de viață inspirațională pentru admiratorii săi.

Ce actor din Las Fierbinți a dat lovitura pe piața muzicală

Actorul și artistul, în același timp, a devenit renumit în 2005, când melodiile sale primeau multe reacții pozitive din partea românilor, datorită unui stil aparte de interpretare. Una dintre cele mai ascultate piese ale lui este ”Mă iubește femeile”.

Dacă știți melodia, care în varianta originală nu-i aparține, de altfel, cu siguranță v-ați dat seama și despre ce artist este vorba. , și care întotdeauna poartă o pereche de ochelari cu o ramă spartă.

De curând, se bucură de noi laude din partea colegilor. Asta deoarece a lansat un nou single, intitulat ”Las-o mai moale”. Acum o zi a fost scos cântecul și a adunat până în prezent 10.000 de vizualizări. Versurile sunt precum un îndemn către oameni de a face strict ceea ce le place.

Mihai Bobonete, colegul de breaslă al lui Mihai Mărgineanu, a ascultat melodia la rândul său și s-a declarat încântat într-o postare pe faceboook. L-a felicitat pe artist și i-a sfătuit pe fani să dea click pe . Mihai Bobonete și Mihai Mărgineau sunt prieteni de aproape o viață.

”Prietenul meu Mãrgi e din ce in ce mai bun si o arde din ce in ce mai pe profunzime! El e spirit tanar si asa a fost mereu cu toate ca are buletin d’ala cu coperti ca pe vremuri si in consecinta are sfaturi de dat in ceea ce priveste viata… asa ca iata unul bun : “Las-o mai moale!” …

Lucru pe care l-am auzit des din gurita lui de-a lungul celor 20 de ani de cand ne stim si ne impletim vietile si destinele constant! Serviti cu incredere si va recomand sa dati play pe niste scule capabile nu aiurea in tramvai!”, a scris Mihai Bobonete pe

Cine este, mai exact, Mihai Mărgineanu

S-a născut pe 2 octombrie 1969, iar la bază este și actor și compozitor de muzică folk și pop rock. A absolvit Liceul de electronică industrială, după care a dat la Academia Română de Management, dar și la Universitatea Tehnică de Construcții, mai exact, la Facultatea de Instalații.

Facultatea de Instalații i-a dat mari bătăi de cap, pentru că nu este una ușoară. Cum nici timp nu mai avea să-i dedic întru totul, actorul a abandonat-o în cele din urmă, dar între timp a ajuns și constructor.

”Am făcut o facultate privată, de management, pe care am terminat-o. Pentru că aveam complexul facultăţii particulare, am dat la stat şi am intrat la Universitatea Tehnologică de Construcţii, Secţia instalaţii. M-am oprit pentru că nu mai aveam timp şi pentru că este grea. Întâmplarea face să lucrez în domeniu, să fiu constructor”, a spus actorul pentru