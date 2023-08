Experiența “oribilă” de care a avut parte Ardiles din Las Fierbinți. Mihai Mărgineanu: “A fost o tâmpenie”

Mihai Mărgineanu joacă rolul lui Ardiles în Las Fierbinți. Dincolo de faptul că este o figură extrem de cunoscută și apreciată publicului larg, iată că viața marelui artist nu a fost deloc una ușoară la un moment dat.

Experiența “oribilă” de care a avut parte Ardiles din Las Fierbinți

Mihai Mărgineanu este un artist, actor, dar și un compozitor apreciat.

ADVERTISEMENT

Dacă de la distanță, Mihai Mărgineanu pare un om lipsit de griji, aflați că o perioadă din viața sa a fost una de-a dreptul ”oribilă”. Actorul din Las Fierbinți a trecut prin momente neplăcute, pe care și le amintește chiar și acum.

A vrut să se facă electronist, o pasiune pe care o avea din clasa a 8-a. Drept urmare, liceul l-a făcut la Electronică Industrială, iar mai departe a fost la facultatea de Electronică. Între timp însă, iată că a fost nevoit să plece în armată.

ADVERTISEMENT

Mihai Mărgineanu spune că armata a fost o ”tâmpenie”

Mihai Mărgineanu are doar amintiri neplăcute din acea perioadă. De asemenea, el nu îi înțelege pe cei care spun că armata a fost ”cea mai frumoasă vacanță”. Pentru el, experiența a fost una de-a dreptul oribilă. Și are motivele sale.

Întrebat de cei de la cum a fost perioada petrecută în armată, a povestit câteva detalii neașteptate. Pentru el, armata a fost o ”tâmpenie”, pe care în acea perioadă se punea accentul.

ADVERTISEMENT

„Oribil. Sunt două tipuri de bărbaţi: cei care zic că armata a fost „cea mai frumoasă vacanţă“ şi cei care spun că armata a fost o tâmpenie. Bineînţeles că a fost o tâmpenie pentru că se punea mai mult accentul pe forţă de muncă decât pe armată”, a povestit el, într-un interviu acordat pentru Adevărul.

Ce l-a dezamăgit pe actorul din Las Fierbinți

Revoluția l-a prins în armată și își amintește și acum că a fost mutat la o unitate disciplinară de căi oferta din Ploiești. Chiar și așa, nu va uita umilința din acea perioadă. I-a catalogat pe unii ca fiind ”proști și răi”, deși aveau destul de multă putere.

„Eu am făcut armata la Transmisiuni şi, ulterior, pentru că aveam rude în străinătate de gradul 1, am fost mutat la o unitate disciplinară de căi ferate din Ploieşti. Când eram la regiment, când am făcut transmisiuni patru luni de zile şi am ajuns chiar foarte bine, nu mi-a displăcut atât de tare, cât mi-a displăcut după.

ADVERTISEMENT

Într-adevăr, umilinţa era pentru că oamenii sunt proşti şi răi, dacă unul ajunge să aibă puţină putere, fiind şi prost, combinaţia este letală”, a mai completat actorul, pentru sursa citată.

La un moment dat, actorul din Las Fierbinți a avut parte și de o surpriză. Deși credea că merge în Ungaria, acesta a ajuns la București. Iar fiecare regiment în parte avea de apărat o locație. În realitate însă, nimic nu a fost apărat. De asemenea, Mihai Mărgineanu nu s-a bucurat nici de ”paradisul promis”, după cum a recunoscut el pentru sursa citată.