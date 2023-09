Actorul uitat al României. A emigrat de mic în SUA, a avut o carieră de succes și a primit un premiu Oscar post-mortem

Edward G. Robinson a fost unul dintre cei mai importanți actori americani. A fost distins cu un Oscar pentru întreaga sa carieră, dar a murit cu două luni înainte de a-l primi. Ce nu știe multă lume este faptul că a avut origini românești.

Edward G. Robinson se numără printre cei mai importanți actori de film ai Americii, din anii 1940. Un lucru pe care mulți nu-l știu este că a avut origini românești. A venit pe lume în București, într-o familie de evrei, pe 12 decembrie 1893, și a fost cel de-al cincilea fiu.

În timpul persecuțiilor evreilor, familia a fost nevoită să Primul a fost fratele său cel mai mare, care a muncit și a strâns bani pentru a-i aduce și pe ceilalți. Eduward G. Robinson avea 10 ani atunci când s-a stabilit în cartierul Lower East Side din New York.

A mers la Școala Publică nr. 137 și s-a remarcat ca fiind un elev excepțional. În timpul anilor de școală și-a descoperit pasiunea pentru oratorie, iar la 17 ani s-a înscris la City College of New York. Pentru rezultatele sale deosebite, American Academy of Dramatic Arts i-a oferit o bursă.

În timpul colegiului i-a fost sugerat să-și schimbe numele și a ales Edward G. Robinson, păstrându-și inițialele. Mai târziu, a explicat că nu știe de ce a optat tocmai pentru această variantă. „Am păstrat iniţialele EG, dar nu am nici o idee de ce am ales Robinson ca nume de familie.

Dacă ar trebui s-o fac din nou, aş alege unul mai scurt, nu aveți nici cea mai mică idee cât de mult îţi ia să scrii Edward G. Robinson unei turme de vânători de autografe”, a declarat actorul pentru o publicație americană, citat de

S-a făcut remarcat pentru rolurile de gangsteri

În anul 1929 a ajuns la Hollywood, iar un an mai târziu a jucat în prima sa producție de mare succes, filmul Micul Cezar. De atunci, actorul român care mai jucase pe Broadway și se căsătorie cu americanca Gladys Lloyd a fost asaltat de fani.

Au urmat mai multe astfel de roluri, iar numele lui Edward G. Robinson a ajuns să fie asociat cu un mafiot american. Ar fi trebuit să joace rolul principal în Nașul, fiind distribuit de Peter Bogdanovich. Dar când Francis Coppola a preluat proiectul, l-a numit pe Marlon Brando în rolul lui Vito Corleone.

În ciuda succesului pe care l-a avut, nu a fost niciodată . În martie 1973, însă, a primit un premiu onorific, pe care nu a apucat niciodată să-l ridice. Edward G. Robinson a murit cu două luni înainte, e pe 256 ianuarie, statueta fiindu-i oferită postum.