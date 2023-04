Actriță celebră, desfigurată de o ciupercă mortală pe care a luat-o din spital: ”Arăta ca un monstru”

O actriță celebră a fost desfigurată de o pe care a luat-o din spitalul în care era internată pentru o afecțiune de care suferea. Fiica sa a dezvăluit că ajunsese să arate după infectare ca un monstru.

Vedetă cunoscută, ucisă de o bacterie contactată dintr-o unitate medicală. Dezastrul pe care l-a făcut în organismul său

Denise DuBarry este vedeta cunoscută la nivel internațional care a fost ucisă de o bacterie contactată dintr-o unitate medicală. Fiica sa, Samantha Lockwood, a scos la iveală dezastrul pe care l-a făcut ciuperca neagră în organismul său.

Candida auris a afectat enorm chipul și aspectul fizic al regretatei actrițe care a încetat din viață la 63 de ani, în anul 2019. Din păcate, bacteria a dus la infecții severe și doctorii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Femeia de afaceri a fost una dintre cele mai cunoscute actrițe din Statele Unite ale Americii. A apărut în numeroase seriale, printre care se numără Charlie’s Angels, Days Of Our Lives și The Love Boat. Din păcate, ultimele imagini cu ea în viață nu sunt tocmai plăcute.

„A fost o situație destul de îngrozitoare, să fiu brutal de sinceră. După ce am văzut-o pe mama într-o astfel de stare, nu pot să-i urez celui mai rău inamic al meu ceea ce am văzut.

Și când am văzut-o, unul dintre ochi i-a fost complet scos din cap. Era o femeie superbă, dar arăta ca un monstru. Era umflată de edem, avea tuburi care ieșeau din gât. Limba i s-a umflat”, a mărturisit fiica lui Denise DuBarry, notează .

Ciuperca mortală, tot mai răspândită

Ciuperca neagră Candida Auris „colonizează” pielea pacientului înainte de a-și găsi drumul în fluxul sanguin prin răni deschise. Este extrem de periculoasă pentru persoanele care au imunitatea scăzută și rezistă tratamentului cu medicamente anti-fungice comune.

În situația în care se întâmplă acest lucru cadrele medicale susțin că există o rată a mortalității de 30 până la 60 la sută. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) spun că s-a răspândit alarmant în mai multe state.

În momentul de față reprezintă „o amenințare gravă pentru sănătatea globală”, după ce au apărut 28 de persoane infectate cu această ciupercă neagră, în toate cele 50 de state din America. Cele mai afectate regiuni sunt Nevada, California și Florida.