Cum arată o insectă infectată cu cordyceps, ciuperca zombie din serialul The Last of Us de pe HBO. Imagini terifiante

Cordyceps, ciuperca zombie din serialul The Last of Us, a infectat o omidă, iar cercetătorii au postat imagini în mediul online. Imaginile sunt terifiante pentru utilizatori.

Ciuperca din , cea care transformă oamenii în zombie, a infectat o omidă. S-a descoperit că acesteia i-au fost mâncate măruntaiele, crescându-i din cap. Ciuperca a crescut de cinci ori mai mult decât insecta, după cum arată imaginile dintr-un videoclip.

Omizile care trăiesc sub pământ pot cădea cu ușurință victime ciupercii, care se infiltrează în corpul lor după ce își pierd pielea. Insecta mumificată valorează de trei ori greutatea ei în aur, notează .

Hibridul rar este cunoscut pentru proprietățile sale anti-îmbătrânire. Din acest motiv, oamenii plătesc peste 63 de dolari pe kilogram pentru această insectă.

Cordyceps, ciuperca cu care omizile sunt infectate, sunt cunoscute sub numele de Ophiocordyceps Sinensis și se găsesc, de obicei, în pajiștile de pe platoul tibetan și în regiunile himalayene Bhutan și Nepal.

Acestea sunt înrudite cu , care pot duce la infectarea furnicilor, dar și la transformarea oamenilor într-o stare asemănătoare cu cea a zombilor. În cadrul familiei cordyceps există 600 de specii.

În general, această ciupercă stă sub pământ, așteptând să infecteze noi victime. Substanțele chimice aflate pe pielea omizii interacționează cu sporii ciupercii, eliberând miceliile fungice. Astfel, omida este infectată, iar sporii se dezvoltă în interiorul ei, corpul fiind umplut cu filamente.

După ce omida moare, ciuperca produce un corp fructifer cu tulpini, care se întinde de la sol, iar vântul poate transporta sporii săi la următoarea generație de omizi.

Într-un videoclip postat în mediul online este prezentată o omidă mumificată în interiorul unui tub de sticlă. Aceasta face parte din colecția Muzeului de Zoologie al Universității din Michigan. Ciuperca a infectat insecta, după care s-a hrănit cu măruntaiele sale și i-a “răsărit” din cap, după cum este explicat în videoclipul respectiv.

Caterpillar – This caterpillar was infected by a parasitic fungus or zombie fungus. Cordyceps are a type of fungus that parasitizes insects like this. Specimen use made possible by the University of Michigan Museum of Zoology.