Actrița din Las Fierbinți care îi fascina pe toți prin frumusețea ei. „Eram identică Ornella Muti”

Actrița din Las Fierbinți care îi fascina pe toți prin frumusețea ei. Mulți o comparau cu o celebră starletă!

Cine este actrița din Las Fierbinți care îi fascina pe toți prin frumusețea ei

O este mereu comparată în tineretă cu o starletă celebră, anume Ornella Muti. Mirela Nicolau este actrița care îi face pe mulți să zâmbească cu rolul soacrei lui Celentano din Las Fierbinți.

ADVERTISEMENT

Aceasta a povestit că toată lumea îi spunea cât de bine seamănă cu Ornella Muti și inclusiv ea vedea asemănărea! Actrița din Las Fierbinți a povestit și o întâmplare amuzantă când Ecaterina Oproiu chiar era convinsă că o are în față pe marea actriță.

Acum, soacra lui spune că a îmbătrânit și nu mai arată deloc ca celebra actriță, așa cum o făcea în tinerețe.

ADVERTISEMENT

„Eram identică Ornella Muti, toată lumea zicea că semăn cu ea. S-a speriat criticul Ecaterina Oproiu când am apărut cu soţul meu, regizorul Anghel Mora, la un film.

M-a văzut, a exclamat de uimire şi a întrebat cine sunt. “Soţia mea”, a spus el. Eram leită Ornella, doar că n-aveam ochii albaştri.

ADVERTISEMENT

Sunt oameni care îmbătrânesc frumos şi unii care îmbătrânesc urât. Eu am îmbătrânit urât fizic. Nu am făcut film cât am fost tânără şi frumoasă. Fac acum!”, a spus actrița pentru .

Actrița este recunoscută pe stradă

Actrița celebră din serial a fost să filmeze departe de țară pentru a doua parte din filmul Miami Bici. Aceasta spune că a fost recunoscută pe stradă de oameni și în Belgia, care au știut că ea este cea care joacă rolul soacrei lui Celentano!

„Sunt recunoscută pe stradă. Ştiţi ce m-a şocat? Am filmat în Belgia, am stat acolo 2 luni. Dacă aş fi fost în Italia şi Spania, aş fi înţeles că sunt mulţi români.

ADVERTISEMENT

Dar nu mi-am imaginat că sunt atâţia români care mă opreau pe stradă şi mă întrebau dacă sunt soacra lui Celentano”, a spus actriţa.