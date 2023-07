Actrița Meg Johnson, cunoscută pentru rolurile din mai multe telenovele, a murit. De ce boală gravă suferea

Meg Johnson, cunoscută datorită rolurilor din telenovelele britanice, a murit la 86 de ani. Membrii familiei acesteia au transmis vestea tristă printr-un comunicat de presă.

Actrița britanică sâmbătă, pe 1 iulie, iar anunțul decesului a fost făcut de familia acesteia. În ultimii ani, Meg Johnson .

Cunoscută mai ales pentru rolul lui Pearl Ladderbanks în serialul “Emmerdale”, începând cu 2003 și până în 2020, moartea “iubitei și minunatei” actrițe a fost anunțată printr-un comunicat de presă.

“Cu mare tristețe vă informăm că actrița Meg Johnson a trecut în liniște aseară, înconjurată de familie”, se arată în comunicatul emis de familia actriței, dar și de agenția de talente Jorg Betts Associates și echipa serialului canalului ITV, notează .

În comunicat se mai arată că actrița a avut “o carieră remarcabilă”. Aceasta “a continuat să lupte indiferent de situație”, chiar și după ce a fost diagnosticată cu demență.

Ce roluri importante a mai avut actrița britanică

Meg Johnson a debutat ca actriță în 1961, la doar 25 de ani, atunci când a jucat în serialul TV “Family Solicitor”. În același an a avut un rol în filmul “The Referees”, iar în perioada 1961 – 1964 a avut câteva apariții în serialul “Here’s Harry”.

În 1976, Meg Johnson a apărut în câteva episoade ale telenovelei de la ITV “Coronation Street”, în rolul Brenda Holden. În același serial, a fost distribuită, începând cu 1981, ca Eunice Gee, rol pe care l-a avut până în 1999.

Între 2000 și 2003, Johnson a interpretat rolul lui Brigid McKenna în telenovela “Brookside”, difuzată pe Channel 4. A jucat și în serialul “Victoria Wood: As Seen On TV”, în anii ’80, alături de Julie Walters și de Celia Imrie.

A continuat să joace până în anul 2020, în serialul care a făcut-o celebră, “Emmerdale”. În 2011 a apărut și un spin-off al telenovelei, “Emmerdale: Paddy and Marlon’s Big Night In”, unde Meg Johnson a interpretat același rol.

În 1981 s-a căsătorit cu Granada Charles Foster, actor și prezentator de televiziune la ITV. Acesta a murit în februarie 2023, iar Meg Johnson a mai trăit doar câteva luni după decesul soțului.