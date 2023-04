Lumea filmului, din nou în doliu. O actriță care a jucat în zeci de seriale a murit

Lumea filmului este încă o dată în doliu după ce o altă actriță a murit. Barbara Young, care a jucat în zeci de filme și seriale de-a lungul anilor, a încetat din viață pe 27 aprilie 2023. Anunțul a fost făcut de fiica sa.

O mare actriță a murit. Barbara Young a încetat din viață la 92 de ani

după ce o mare actriță din Marea Britanie a murit. Barbara Young a jucat în zeci de filme și seriale, printre care și Coronation Street și Last of the Summer Wine. Vedeta avea 92 de ani.

Barbara Young s-a născut pe 9 februarie 1931, în Marea Britanie și a fost soția lui Jack Pulman. Bărbatul încetat din viață la data de 20 mai 1979. Iar de atunci, pe 27 aprilie 2023 nu s-a recăsătorit.

Barbara Young a avut două fiice, Cory și Liza Pulman. Cea din urmă a fost cea care a făcut anunțul trist acela că Barbara Young a decedat. Aceasta a precizat că mama sa a fost bine îngrijită în ultimele sale zile de viață la Spitalul Addenbrooke din Cambridge.

„Nu am cuvinte să descriu cât de mult îmi va fi dor de ea”

Totodată, Liza Pulman a descris-o pe Barbara Young ca fiind „frumoasă, caldă și talentată”. În plus, a adăugat că a reușit să reziste 43 de ani fără soț, 30 de ani fără o țigară și 20 de ani fără să bea alcool, dar niciodată fără o bătaie de cap.

„Doar pentru a-i lăsa pe oameni să știe, mama mea frumoasă, genială, cu opinii, zgomotoasă, caldă, talentată și mamă singură a murit joi seara la 22:30. Eu și sora mea, Cory, am fost lângă patul ei de spital timp de 30 de ore consecutiv.

Și, în cele din urmă, așa cum se întâmplă atât de des, ea a plecat în absența noastră, cu o asistentă frumoasă, pe nume Mercy, îngrijindu-se de ea. Grija pe care a primit-o în acele ultime zile la Addenbrookes a fost remarcabilă”, a dezvăluit Liza Pulman.

Îndrăgita Barbara Young a fost apreciată chiar și pe patul de moarte. „Toți i-au spus cât de mult au iubit-o pe mama mea, cât de mult îi făcuse să râdă. Ea a trăit 43 de ani fără tatăl meu, 30 de ani fără o țigară și 20 de ani fără băutură, dar niciodată fără o bătaie de cap.

Și îmi place să cred că acum stă cu tatăl meu și are un martini și o țigară Acum că poate face cu adevărat orice vrea ea. Sunt fiica tatălui meu. Și cei care mă cunosc bine vor ști că nu sunt niciodată lipsită de cuvinte. Dar astăzi, nu am cuvinte să descriu cât de mult îmi va fi dor de ea. Ai făcut bine mamă. Calatorii sigure”, a încheiat fiica pe care Barbara Young și Jack Pulman au avut-o împreună.