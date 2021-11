Acuzele de rasism de la Petrolul – Astra, nedovedite. Pentru ce a fost suspendat de FRF fundașul oaspeților

Cu doar 9 minute înaintea pauzei, Sorin Vădana a intervenit pentru a pune capăt schimbului de replici iscat la marginea terenului, între Tiberiu Giuroiu și un adversar, Sory Diarra, ca urmare a unui duel pentru minge. Convins că fundașul Astrei , centralul i-a arătat imediat cartonașul roșu.

Cazul a ajuns ulterior pe masa Comisiei de Disciplină și Etică din cadrul FRF, dar verdictul a fost cu totul și cu totul altul. Concret, vorbim despre două etape de suspendare și o amendă de 1.000 de lei pentru „folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase sau grosolane”, semn că nu au existat suficiente elemente care să susțină acuzațiile atacantului originar din Mali.

Conform regulamentului disciplinar, jignirile cu tentă rasială, xenofobă sau discriminatorie atrag suspendări de minimum șase meciuri pentru jucătorul în cauză și penalitate sportivă de 5 până la 60 de mii de lei pentru clubul la care evoluează.

ADVERTISEMENT

Două etape de suspendare pentru Tiberiu Giuroiu. Acuzațiile de rasism nu au putut fi dovedite

„Sunt șocat! Suntem în 2021 și eu mă aflu în România să joc fotbal. Sigur, într-un meci pot exista incidente între jucători, dar acele lucruri trebuie să rămână pe teren.

Aceste insulte rasiste sunt prea mult. Nu mint cu nimic, arbitrul asistent a auzit insulta și cred că au fost și microfoane pe stadion în care s-a auzit ce mi-a spus. Sunt șocat!

ADVERTISEMENT

Nu mi s-a întâmplat niciodată asta! Tocmai ăsta e motivul pentru care sunt șocat. Sper să nu se mai repete”, a răbufnit Sory Diarra, potrivit , întărind astfel ideea că a fost .

„Eu nu am înjurat, cei de pe margine au sărit și au înjurat. Să se dea faza”

În schimb, Tiberiu Giuroiu a negat acuzațiile și a cerut insistent consultarea imaginilor video, exprimându-și, totodată, convingerea că va beneficia de clemență din partea Comisiei de Disciplină, ceea ce s-a și întâmplat.

ADVERTISEMENT

„Ați văzut și dumneavoastră faza, am fost faultat, cei de pe margine, aflați la încălzire, au sărit cu injurii. Arbitrul a crezut că eu… și asta a fost.

Eu n-am înjurat, cei de pe margine au înjurat. Să se dea faza și să audă dacă am înjurat sau nu. Am încercat să vorbesc cu arbitrul, dar degeaba.

ADVERTISEMENT

Tușierul m-a indicat pe mine. Cred că dacă am fi rămas în formulă completă am fi făcut un meci mult mai bun și am fi adus un punct sau chiar trei puncte. Nu știu cum o să fie plătită amenda în urma eliminării, nu știu să spun acest lucru.

Nu am primit de foarte mult timp banii. Toată lumea știe că sunt probleme la noi. Ni se spune mereu ‘urmează, urmează’. Noi asta încercăm mereu, să jucăm, să ne afirmăm, pentru că suntem tineri”, a declarat fundașul Astrei Giurgiu.