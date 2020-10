Adda își amintește de Asia Express: ”Nu mai are rost să zic cum a fost…”

În urmă cu un an, concurenții reality show-ului “Asia Express” se îmbarcau în zborul către Filipine pentru a filma cel de-al treilea sezon.

Printre aceștia, Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, au făcut echipă în sezonul trecut. Se pare că le-a plăcut foarte mult aventura din Asia, chiar dacă nu s-au înțeles foarte bine unul cu celălalt de-a lungul episoadelor.

Cântăreața își amintește cu drag de clipele petrecute în Filipine și Taiwan și a vorbit cu nostalgie despre acestea într-o postare de pe contul oficial de Instagram.

Adda vorbește despre “Asia Express”. Ce a scris vedeta

Adda a fost criticată de fani după comportamentul impulsiv din cadrul show-ului. Cântăreața și-a petrecut o mare parte din timp certându-se cu partenerul ei de viață, Cătălin Rizea.

Finaliștii sezonului 3 au avut parte de numeroase tensiuni, mai ales din cauza emoțiilor provocate de lupta pentru marele premiu. Adda a primit numeroase mesaje pe rețelele de socializare în care fanii îi criticau dur comportamentul din cadrul competiției.

Acum un an, echipele se îmbarcau de zbor, urmând să parcurgă “Drumul comorilor” în Filipine și Taiwan. Adda și-a amintit cu drag momentul în care au părăsit România și a scris un mesaj legat de cum a fost pentru ea acest concurs.

Cântăreața a vorbit despre cât de greu a fost din punct de vedere psihic și că pe micile ecrane nu se poate vedea tot stresul pe care l-a simțit cu adevărat.

“M-a apucat nostalgia! Mâine, 19 Octombrie, se face un an de când am plecat în aventura vieții noastre de cuplu. Nu mai are rost să zic cum a fost intens, fooooarte intens. Ideea e că dacă nu ne-a despărțit Asia Express, nu ne mai desparte nimic. Îmi pare rău ca la Tv se vede și se simte 1% din ce a fost acolo.

Ar fi tare sa se inventeze un dispozitiv care să te facă sa vezi cu adevărat ce se întâmplă, să simți mirosul, fooooameeeaaaa, căldura, oboseala, GUUUSTUL, nervii, dorul de casă, adrenalina și fucking BUCURIA că ai reușit să ajungi din punctul A în punctul B și nu ai MURIT pe drum. Mâine ne-am întoarce acolo! Jur! Dați Swipe Left ca să vedeți niște poze pe care nu le-am postat niciodată!”, a fost mesajul artistei.

Echipa Adda – Cătălin a avut parte de multe încercări de-a lungul show-ului, însă relația lor a rezistat și chiar și-ar dori să mai aibă parte de o asemenea experiență.

Zeci de fani au reacționat la postare și au fost la fel de nostalgici ca vedeta în legătură cu show-ul. “Mie îmi este dor să vă văd pe toți la televizor și să trăiesc orice moment cu voi toți”, “Cel mai tare sezon!”, “V-am urmărit cu tot dragul, sunteți minunați!”, sunt doar câteva dintre mesajele primite.

Adda a fost greu încercată de probe, mai ales că nu obișnuiește să facă sport atât de des. Cu toate aceste, a reușit să ducă la bun sfârșit fiecare probă alături de Cătălin, ajungând până în finală.