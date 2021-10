Adela Popescu, despre cum este să fii mamă a trei băieți: ”Cu mare greutate am ieșit din casă, acolo unde se țipă și se urlă”

Să fii mamă nu este deloc ușor, mai ales atunci când ai trei băieți, ca în cazul Adelei Popescu. Sătulă de ”haosul” din casa sa, actrița a dat bir cu fugiții.

Mai în glumă sau mai în serios, Adela Popescu s-a declarat ”fericită că a scăpat” și și-a pus fanii pe gânduri.

”Cu mare greutate am ieșit din casă, acolo unde se țipă și se urlă. De fapt, am plecat foarte fericită că am scăpat. Glumesc. Nu glumesc.

O las așa, în coadă de pește, să spuneți și că sunt o mamă rea, dar că de fapt sunt amuzantă, vedeți voi, vă împărțiți cum vreți”, a spus Adela Popescu

Adela Popescu a născut a treia oară în acest an

Anul acesta, , pe care l-a adus pe lume în iulie. Copilul a luat nota zece la naștere. Radu Vâlcan și-a văzut atunci fiul foarte puține minute din cauza pandemiei.

”Uraaaaa! S-a înfăptuit! Băiețelul nostru a venit pe lume să ne arate că el face mai mult ca zece fetițe. Și face! Că e minunat, a luat nota 10, are 3,620 kg și s-a născut după o agonie de aproape patru ore.

Eu nu mă mai satur să îl pup, să îl miros și să îi povestesc despre năzdrăvănii de frățiori ce îl așteaptă acasă.

Tati a avut și el voie să ne viziteze 20 de minute cât să ne bucurăm împreună, că și de data asta, la nașterea lui, la fel că a frățiorilor, plouă.”, anunța Adela Popescu pe Facebook.

Adela Popescu a revenit la ”Vorbește Lumea”

Adela Popescu a revenit la ”Vorbește Lumea” mai exact în luna septembrie. Asta după ce în luna ianuarie anunța că renunță la emisiune deoarece a rămas însărcinată. Atunci, locul i l-a luat Lora, dar aceasta nu a stat decât șase luni la prezentare.

De curând, Adela Popescu a răspuns și celor care au criticat-o pentru că a revenit prea rapid la locul de muncă, având în vedere că nu are mult timp de la naștere,

”De ce te-ai intors atat de repede la Vorbeste Lumea? Printre altele, pentru ca in fiecare zi, pe la 10:30 ma uit la mine in oglinda si imi place ce vad.

Credeti ca e putin lucru? Sa fii “obligat” sa iesi din pijamale si sa pui o rochita frumoasa pe tine, sa iti coafezi parul si sa iti dai cu un ruj rosu, poate sa insemne, uneori, cea mai buna terapie post nastere”, a explicat actrița.