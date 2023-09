Adela Popescu se plânge că s-a îngrășat. Câte kilograme a acumulat și cum vrea să scape de ele: ”Am zis să nu țin dietă”

Adela Popescu nu este mulțumită cum arată după perioada verii. Actrița se plânge de faptul că a pus câteva kilograme pe ea în vacanțele de care s-a bucurat alături de soțul și copiii săi. Acum vrea să scape de ele cât mai rapid și fără dietă.

Cât s-a îngrășat Adela Popescu: ”Poate o să-mi spuneți că-mi stă mai bine așa”

Fosta prezentatoare a emisiunii ”Vorbește lumea”, de pe Protv, . Cu toate că nu se văd, ea le simte și vrea cu orice preț să le aibă în minus. Radu Vâlcan o sfătuiește să se mențină cu greutatea actuală.

Adela Popescu își dorește să revină la kilogramele de dinainte fără o dietă anume, căci nu se poate abține de la diferite bunătăți culinare, oricât ar fi de bogate în calorii. A încercat miercuri să aibă un regim alimentar sănătos, dar nu a rezistat decât până la ora 11:00.

Actrița a detaliat cum și-a dat peste cap astăzi mesele echilibrate. De la ora 11:00 s-a ”răsfățat” cu un sandviș cu focaccia și mozzarella, după care cu o ciorbă de perișoare și o porție delicioasă de creveți în unt. După aceste preparate, Adela Popescu se simte vinovată.

”Am luat 3 kilograme. Poate mulți dintre voi o să-mi spuneți că-mi stă mai bine așa, cum este cazul lui Radu, nu mi se pare, mă simt bine la minus trei kilograme. Pe scurt, am zis să treacă vacanța asta de vară și zic gata, astăzi începe organizarea. Am zis să nu țin dietă, pentru că nu pot și mă frustrez că abandonez și să am mai multă grijă și să ajustez din alimentele mai interzise.

Ambiția m-a ținut până la ora 11:00 când am devorat efectiv un sandviș cu focaccia și morzarella senzațional de bun, ciorbă de perișoare și creveți în unt și uita așa mi-am dat seama la ce este bun sportul, când vine vorba de mine.

Când te apuci să faci sport, intri într-o rutină și apoi vezi mâncarea aia multă și îți pare rău că ai muncit. Pentru mine sportul nu este ca să slăbesc, este ca să mă facă să mă simt prost că muncesc și să nu-mi mai vină să mănânc. Trebuie să mă apuc de sport, pe scurt. Dar ce sport, aici e treaba.”, a spus Adela Popescu

Adela Popescu, admirată de Radu Vâlcan în orice situație

Adela Popescu a mai avut probleme cu kilogramele doar în timpul sarcinii și la început, după naștere. S-a confruntat cu grăsimea abdominală și celulita, dar nu a avut o problemă cu ele. Recunoaște că la această situație a contribuit și Radu Vâlcan, care a făcut-o să se simtă frumoasă, indiferent de imperfecțiuni.

”Evident că mă uitam în oglindă şi vedeam burta, colăceii, celulita, însă niciodată nu am simţit cu subiect și predicat că nu sunt atrăgătoare. Şi asta exclusiv datorită lui Radu, care mă face să mă simt frumoasă și fără cusur chiar și în cele mai proaste perioade ale mele.”, a mărturisit Adela Popescu într-un interviu pentru

și în pofida acestei situații, a reușit să aibă mereu o siluetă frumoasă. Tot pentru publicația menționată a dezvăluit că obișnuiește să nu consume nimic până la ora 12:00, atunci luând și prima masă.