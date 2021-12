Brit Awards 2022: Adele şi Ed Sheeran au primit cele mai multe nominalizări

Adele şi Ed Sheeran au primit cele mai multe nominalizări pentru premiile Brit Awards 2022, care sunt cele mai importante din Marea Britanie, fiind echivalentul premiilor Grammy din Statele Unite.

Acești doi artiști au primit câte patru nominalizări, la fel și rapperi Dave şi Little Simz.

Adele, patru nominalizări la Brit Awards, după o lungă pauză

Adele a revenit în industria muzicală cu un nou album după o pauză destul de lună.

Totuși, acest lucru nu s-a văzut deloc, deoarece albumul său intitulat „30” este foarte popular și iată că acum el este nominalizat la cel mai bun album al anului la premiilor Brit Awards.

Iată ce artiști au fost nominalizați pentru albumul anului 2021. Printre ei se află și Ed Sheeran, nominalizat și el de patru ori.

Albumul anului

Adele – 30

Dave – We’re All Alone In This Together

Ed Sheeran – =

Little Simz – Sometimes I Might Be Introvert

Sam Fender – Seventeen Going Under

Cel mai bun artist internațional

La această categorie de la sunt doar cinci nume, toate deja cunoscute pe piața muzicală din toată lumea, așa că aici nu este nicio surpriză.

Billie Eilish

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Cel mai bun artist nou

Și aici este nominalizat, din nou, Little Simz. Iată care sunt propunerile pentru această categorie:

Central Cee

Griff

Joy Crookes

Little Simz

Self Esteem

Cea mai bună trupă de la nivel internațional

Abba

BTS

Maneskin

Silk Sonic

War On Drugs

Cântecul anului

La categoria cântecul anului, sunt nominalizați, din nou, și Ed Sheeran, cu piesele Easy On Me și respectiv Bad Habits.

La această categorie sunt o mulțime de artiști propuși, acolo mai fiind și Elton John & Dua Lipa, Anne-Marie, Glass Animals.

A1 & J1 – Latest Trends

Adele – Easy On Me

Anne-Marie, KSI & Digital Farm Animals – Don’t Play

Becky Hill & David Guetta – Remember

Central Cee – Obsessed With You

Dave ft Stormzy – Clash

Ed Sheeran – Bad Habits

Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (Pnau Mix)

Glass Animals – Heat Waves

Joel Corry, Raye & David Guetta – Bed

KSI – Holiday

Nathan & 220Kid & Billen Ted – Wellerman

Riton, Nightcrawlers & Mufasa – Friday

Tion Wayne & Russ Millions – Body

Tom Grennan – Little Bit Of Love