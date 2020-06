Adevăratul motiv al despărțirii dintre Marius și Andreea Pirui de la Puterea Dragostei! Are legătură cu Jador

Deși toată lumea se aștepta ca povestea lor de dragoste să culmineze cu o nuntă mai ceva ca în povești, iată că Marius și Andreea Pirui de la Puterea Dragostei au decis să-și spună adio. Anunțul a venit brusc, scurt și la obiect, lăsându-i atât pe ceilalți concurenți, cât și pe telespectatori cu gurile căscate. După ce ne-am revenit din șoc, cu toții ne întrebăm, bineînțeles, care este motivul din spatele acestei decizii și, având în vedere că amândoi se încăpățânează să păstreze misterul, nu ne rămâne decât să mergem pe firul logic al ultimelor evenimente și să descoperim „vinovatul”.

De ce s-au despărțit Marius și Andreea Pirui de la Puterea Dragostei? Jador, bănuit că s-ar fi implicat în relația lor

E drept că în ultima perioadă cei doi au avut parte de nenumărate discuții contradictorii, iar cea mai puternică dintre acestea a pornit chiar de la Ella, care a afirmat sus și tare că între Andreea și Jador ar exista ceva mai mult decât o banală relație de prietenie. Ba chiar că la un moment dat s-ar fi strecurat și un sărut, despre care Marius nu ar fi avut habar până acum.

Înfuriată la culme de această informație care se tot rostogolea și începea să apese din ce în ce mai tare pe umerii săi, blondina a negat vehement, lucru pe care l-a făcut și Jador, într-o intervenție prin telefon. Cum fără foc nu iese fum, relația celor doi îndrăgostiți s-a schimbat radical de atunci și iată că nu a mai reușit să facă față momentelor tensionate.

Jador nu mai vrea să audă de Puterea Dragostei

În plus, Marius și-a procurat deja bilet de avion pentru data de 16 iunie și este hotărât să plece din emisiune. Și dacă tot se va întoarce în țară, concurentul va merge la un cabinet stomatologic pentru a-și pune cei trei dinți care s-au spart când a alunecat cu perna pe podeaua udă.

Cât despre Jador, chiar dacă mulți îi solicită să revină în competiție pentru a pune punct acestor neînțelegeri, fostul concurent nici nu vrea să audă. Manelistul susține că vrea să se concentreze pe carieră, mai ales că se bucură deja de succes în mediul online, unde clipurile sale înregistrează milioane de vizualizări.

„Eu niciodată n-o să mai calc în casa ”Puterea Dragostei” pentru că nu mai am ce să fac acolo. Știu că dacă mă duc sunt șansele cele mai mari să câștig, acum e altfel la mine, dar nu mai am timp, prefer să stau acasă, să stau liniștit.

Acolo e cu stres, frate, toată lumea dă în tine, zice că ai făcut aia, că ți-ai bătut joc, că ai făcut așa și nu e chiar așa… Si vă dau un exemplu, dacă Ella plânge în emisiune, lumea mă blamează pe mine că uite, faci fata să sufere.

Și poate am simțit eu să fac, nu e pentru mine, frate, nu vreau să fiu cu ea. Dar lumea nu înțelege, unii oameni, alții înțeleg că vreau altă gagică… Nici ea nu e de judecat că plânge, dar… în emisiune nu vreau să mă mai întorc.

Eu, sincer, nu mai vreau să aud de Puterea Dragostei. Eu respect mult emisiunea aia, de asta mai și intru în direct. Intru în direct din cauză că respect emisiunea. O mare parte din ceea ce sunt, sunt datorită acelei emisiuni.

Dar eu nu aș intra, dacă m-ar suna n-aș mai răspunde. Acum sunt ok, îmi văd de munca mea , am și eu visele mele, de mic copil am visat la anumite lucruri… nu mai vreau să aud de emisiune”, a dezvăluit Jador în live-ul realizat pe contul său de Instagram.