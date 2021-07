Adevăratul motiv din spatele îndepărtării lui Alexandru Nazare din funcţia de ministru al Finanţelor! Contre dure în aripa liberală a coaliţiei

Coaliția PNL – USR/Plus a părut că funcționează în limite normale după scandalul mocnit de la Ministerul Sănătății. Fără un numitor comun și mai ales un vinovat concret, Florin Cîțu și-a pus aliații în cap și l-a îndepărtat pe . Au urmat schimburi de replici dure și amenințări din partea „fraților” de coaliție, dar, în cele din urmă, viața a continuat pe coordonate normale.

Numai că, apropierea scrutinului din cadrul Partidului Național Liberal, a încins din nou spiritele. Culmea, de data aceasta chiar în sânul liberalilor. Aproape peste noapte, Florin Cîțu l-a sacrificat pe Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Șeful Executivului a ieșit în fața presei și a transmis că decizia a luat-o chiar el, nemulțumit fiind de prestația colegului de partid.

Adevăratul motiv din spatele îndepărtării ministrului Alexandru Nazare!

Florin Cîţu a anunţat că a transmis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a lui Alexandru Nazare din funcţia de ministru și a precizat și că a discutat cu liderii coaliţiei despre această remaniere. La doar câteva ore distanță, șeful statului a anunțat și el că a semnat decretul pentru revocare.

”Decizia am luat-o după o analiză făcută la 6 luni de zile. Astăzi vorbim de Ministerul Finanţelor. Avem proiecte întârziate la MFP. Unele dintre ele ajută la eliminarea evaziunii fiscale, altele ajută la implementarea prin fonduri europene”, a explicat şeful Executivului.

În ceea ce priveşte motivele pentru care Alexandru Nazare nu a vrut să îşi dea demisia, Florin Cîţu a spus că nu le cunoaşte, afirmând că Nazare ar putea avea o conferinţă de presă după şase luni de mandat.

Culmea, inițial, nu a dorit să intre în clinciurile politice și a explicat că şi-a făcut treaba la minister cu rezultate vizibile, apreciate de multe ori chiar şi de şeful Guvernului. El a adăugat că i-a spus prim-ministrului că nu are motive întemeiate ca să demisioneze din funcţie.

„Mi-am făcut treaba, am rezultate vizibile, apreciate chiar de el de multe ori şi reflectate în evaluările instituţiilor internaţionale. I-am spus premierului că stăm bine cu execuţia bugetară şi că nu am motive întemeiate să îmi înaintez o demisie. Am considerat că este înţelept ca în această perioadă să îmi menţin neutralitatea politică, prin prisma poziţiei de ministru al Finanţelor”, a afirmat Alexandru Nazare.

Scandal în spatele revocării lui Nazare

Surse politice susţin că liderul PNL Ludovic Orban şi premierul Florin Cîțu ar fi avut cu doar câteva ore în urmă o discutie tensionată, miza fiind rectificarea bugetară, în contextul Congresului PNL. Chiar Alexandru Nazare ar fi fost cel care le-a transmis că nu e de acord cu alocări preferenţiale în funcţie de opţiunea primarilor pentru un candidat sau altul.

Premierul n-ar fi fost prea mulțumit de răspunsul acestuia și peste seară a luat decizia revocării. Mai mult decât atât, Alexandru Nazare nu s-ar fi aflat nici în grupul susținătorilor lui Cîțu pentru șefia Partidului Național Liberal.

Între timp, Nazare și-a făcut curaj și a a relatat într-o postare pe Facebook discuţiile cu premierul anterioare revocării sale de la Finanţe, afirmând că acesta i-a spus că decizia de remaniere nu are legătură cu rezultatele, ci cu “echipa”. În opinia fostului ministru, premierul s-ar fi putut referi la faptul că nu s-a alăturat echipei care îl susţine pentru şefia PNL.

De asemenea, Nazare a subliniat că Florin Cîţu i-a cerut demisia cu o zi înainte de emisiunea României de eurobonduri, iar o demisie înaintea unei emisiuni de eurobonduri ar fi afectat condiţiile pe care România le-ar fi putut obţine pe pieţele externe, condiţii şi aşa vitrege.

Ce a spus Nazare despre revocarea din funcția de ministru al Finanțelor

”Premierul mi-a cerut demisia, paradoxal, cu o zi înainte de emisiunea României de eurobonduri, menţionând că dacă nu demisionez, îmi va cere remanierea. O demisie, înaintea unei emisiuni de eurobonduri, ar fi afectat condiţiile pe care România le-ar fi putut obţine pe pieţele externe, condiţii şi aşa vitrege.

Ieri, în timpul negocierilor, a revenit cu mesaje telefonice insistând să primească demisia cât mai curând. Imediat cum am finalizat cu succes emisiunea de eurobonduri, i-am răspuns că după toată munca depusă, rezultatele bune obţinute şi reflectate în execuţia bugetară şi evaluările instituţiilor financiare internaţionale, luând în calcul şi modul în care permanent a apreciat activitatea mea şi a colegilor din Ministerul Finanţelor, nu consider că aş avea vreun motiv sa îmi asum o demisie atât timp cât am apărat cu onestitate şi bună credinţă interesele financiare ale României”, a notat Nazare.

El a precizat și că i-a spus lui Cîţu să pună în discuţie decizia legată de evaluarea şi retragerea mandatului său în forurile de decizie ale PNL, conform protocolului asumat în coaliţie. Mai mult decât atât, Nazare l-a contrazis pe premier și a ținut să explice că nu sunt întârzieri în proiectele de la Ministerul Finanţelor.

”Astăzi, înainte de şedinţa de Guvern, mi-a confirmat că va trimite propunerea de remaniere. Am menţionat că remanierea nu se impune dacă analizăm rezultatele; a replicat că această decizie nu are legătură cu rezultatele, ci cu “echipa”. Posibil s-a referit la faptul că nu m-am alăturat echipei care să îl susţină în campania pentru poziţia de preşedinte al PNL. Am considerat că o atitudine neutră, prin prisma poziţiei de ministru de Finanţe, este cea mai înţeleaptă în raport cu interesele românilor, cu ţintele asumate de România şi cu imaginea PNL.

Mai mult, am deblocat multe dintre proiectele preluate şi am iniţiat multe altele noi, precum parteneriatul cu UiPath. Am mărit, în negociere cu Comisia Europeană, suma alocată Ministerului de Finanţe prin PNRR, de la 100 mil. EUR la 562 mil EUR şi am dublat numărul de proiecte de digitalizare, de la 25 la 50. În plus, am adăugat şi reforme proiectelor de investiţii.

Spre exemplu, astăzi avem 90.000 de case de marcat conectate pentru că am demarat o aplicaţie nouă în luna ianuarie, care este funcţională. Numai dacă acest proiect este finalizat cu succes până la sfârşitul anului, aşa cum am planificat, va avea efecte de minim 10% în creşterea colectării TVA. Aplicaţia demarata în 2020, de ministrul Finanţelor de atunci, încă nu este funcţională”, a mai spus Alexandru Nazare.

Ludovic Orban și PSD, atacuri la baionetă la adresa premierului Cîțu

De revocarea lui Alexandru Nazare s-a agățat și Ludovic Orban. Actualul președinte al partidului a afirmat că a fost deranjat de faptul că șeful Executivului a invocat că a avut acordul său pentru îndepărtarea ministrului Finanţelor. Liderul liberalilor a precizat că nu a existat așa ceva și nici o înțelegere cu forurile statutare ale PNL.

De asemenea, Orban a mai spus că ar dori să creadă că nu este nicio legătură între remanierea lui Alexandru Nazare, interimarul lui Florin Cîţu la Finanţe şi rectificarea bugetară care trebuie făcută în perioada următoare şi speră ca revocarea să nu fie pe baza faptului că Alexandru Nazare nu apare în fotografia prim-ministrului, candidat la şefia partidului, alături de alţi liberali care îl susţin la Congresul formaţiunii.

Și PSD a condamnat „scandalul interminabil” din Guvern şi din coaliţia de guvernare. Social-democraţii n-au înțeles nici lipsa de reacţie a preşedintelui Klaus Iohannis faţă de aceste certuri „Domnilor guvernanţi, românii sunt preocupaţi de nivelul lor de trai! Un nivel de trai care se prăbuşeşte, pe fondul exploziei preţurilor la alimente, medicamente şi energie.

Aceasta este România reală! O Românie care încă aşteaptă măsuri pentru creşterea veniturilor populaţiei, pentru protejarea consumatorilor vulnerabili, pentru sprijinirea familiilor cu copii sau pentru pregătirea noului an şcolar! O Românie reală de care sunt rupţi cei care conduc şi se ceartă ca nebunii pe funcţii şi pe controlul partidelor din Coaliţia de guvernare.

Preşedintele României a girat personal acest Guvern de scandalagii. Este evident că schimbările din Executiv şi din partidele aflate la guvernare nu sunt făcute în interesul cetăţenilor, ci doar pentru satisfacerea orgoliilor politice ale celor care conduc ţara. Este un comportament cinic şi iresponsabil, care arată dezinteresul total al guvernanţilor faţă de problemele reale ale cetăţenilor şi ale celor care i-au votat la ultimele alegeri”, arată comunicatul de presă al partidului.