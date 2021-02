Adevărul despre Alexandra Dinu de la Românii au talent. Are sau nu operații estetice?

Alexandra Dinu de la Românii au talent a intrat în atenția tuturor în primul rând datorită frumuseții sale răpitoare. Fosta nevastă a lui Adi Mutu, care în ultimii ani s-a stabilit în Italia, acolo unde și-a făcut o carieră în actorie, este una din vedetele momentului, iar întrebarea pe care și-o pun foarte mulți este: are sau nu operații estetice blondina?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu de alta, dar la cei 40 de ani pe care îi are pare o fetișcană de 20, iar publicul este destul de sceptic cu privire la vedetele feminine care îmbătrânesc întinerind practic.

Ei bine, misterul poate fi deslușit printr-o simplă căutare a unor fotografii vechi cu Alexandra pentru a le compara cu felul în care arată acum vedeta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alexandra Dinu, naturală

Ceea ce am descoperit analizând imaginile de arhivă din urmă cu mai mulți ani când era partenera fotbalistului Adrian Mutu este că actrița nu e deloc adepta operațiilor estetice.

De altfel, nu există nicio referință despre vreo intervenție chirurgicală pe care și-ar fi făcut-o Alexandra în presa de la noi, dar nici în cea din Italia. Așadar, Alexandra este naturală!

ADVERTISEMENT

Desigur, există câteva diferențe între pozele de acum mai bine de 10-15 ani și imaginea de azi a actriței, și anume, anumite riduri de expresie și linii din jurul ochilor au cam dispărut, probabil blondina apelând la tot felul de creme anti-cearcăne ori la lifting facial.

Dar nici asta nu e sigur, căci în unele imagini acele linii sunt prezente, deci e posibil să fie vorba la mijloc doar despre un machiaj profesionist care să le acopere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Să zicem că aceasta ar fi singura intervenție, dacă o putem numi așa, pe care aceasta a făcut-o pentru a arăta impecabil. Nasul este același, buzele nu au fost mărite, iar privirea și ochii nu pot fi modificați de niciun estetician pentru că te lasă pur și simplu fără aer.

Cum se menține în formă jurata de la Românii au talent

Dinu a vorbit în anumite ocazii despre secretul siluetei sale spunând că dacă păstrezi o măsură în toate nu ai cum să dai greș să nu trăiești sănătos și să nu îmbătrânești frumos.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am avut noroc să am un metabolism extraordinar. Întotdeauna am mâncat ca să trăiesc și nu am trăit ca să mănânc.

Îmi place și să mănânc, nu spun nu. Am însă momente în care mi-e poftă de ciocolată, însă apoi urmează o perioadă în care nu mai mănânc nimic dulce. Cred că echilibrul este lucrul cel mai important atunci când vorbim despre viață sănătoasă.

ADVERTISEMENT

La fiecare câteva luni fac însă și o perioadă de detox. Așa cum avem nevoie de odihnă și de relaxare și organismul trebuie curățat, infiderent cât de bine și de corect mâncăm“, a declarat Alexandra Dinu într-un interviu mai vechi pentru OK! Magazine.