Adevărul despre problemele financiare ale lui Ilie Năstase. Dezvăluirea făcut după ce a fost acuzat că a cerut să-i fie mărită pensia militară: “Popor mincinos”

Ilie Năstase a vorbit despre presupusele probleme financiare. La începutul lunii în spațiu public au apărut informații conform conform cărora a cerut să-i fie recalculată pensia militară, dar și un avocat din oficiu.

La începutul acestei luni, au apărut informații conform cărora Ilie Năstase a cerut să-i fie recalculată pensia militară, dar și un avocat din oficiu care să-l reprezinte la proces, motivul fiind că nu mai are bani.

Tenismenul a lămurit informațiile și a dezvăluit că nu a ajuns la sapă de lemn. Mai mult decât atât, Ilie Năstase susține că în perioada în care se presupune că a depus cererea nici măcar nu se afla în România.

„Nu am fost niciodată în viața mea să îmi cer pensia, nimic, unde? Acestea sunt niște minciuni. Cel mai mare popor mincinos, deci, oamenii sunt niște mincinoși în țara aceasta. Eu nu am fost, am fost la Roland Garros.

Am fost la mare, ce să caut eu în instanțe. Nici nu am fost în România, eu am fost la Paris, la Roland Garros, când să fac eu treaba asta? Și de ce să o fac?”, a declarat Ilie Năstase pentru Antena Stars, citat de

Nasty o duce bine în plan persona

Și dacă, după spusele sale, problemele financiare sunt inexistente, soarele a răsărit pe strada lui Ilie Năstase și atunci când vorbim despre viața sentimentală. El și Ioana nici nu mai pun problema divorțului,

În plus, în luna septembrie va fi lansat în cinematografe documentarul NASTY, despre viața și cariera lui Ilie Năstase. Recent, împreună cu cei mai buni prieteni au vizionat în premieră producția, iar

„Urmează lansarea filmului în câteva cinematografe din țară. Momentan ne-am adunat recent mai multe persoane, la un hotel, și am văzut pe un ecran filmul. Filmul este doar despre viața lui, eu nu o să apar în el.

M-am bucurat foarte mult când am văzut filmul. Sunt secvențe cu el din tinerețe când juca tenis, momente de pus în ramă. Chiar am și plâns la final, a fost ceva emoționant. (…) Suntem bine acum, eu alerg de colo-colo…chiar suntem ok!

Ne-am mutat deja în casa din Otopeni și este perfect, îmi place foarte mult. Eu cu Ilie nu avem de la ce să ne certăm, îl las liber, îl las să facă ce vrea el, știu că nu calcă strâmb ci așa este firea lui”, a maisoția lui Ilie Năstase pentru