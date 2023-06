Cum a făcut-o Ilie Năstase pe soția sa să plângă. Ioana a povestit totul

Ilie și Ioana Năstase au avut până acum o relație complicată, dar lucrurile par acum să meargă pe un făgaș bun, după ce au pus de câteva ori problema divorțului. Recent, ei au fost protagoniștii unui moment emoționant, iar soția marelui tenismen nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Cum a făcut-o Ilie Năstase pe soția lui să plângă

Nu mai este o metaforă când spunem că Ilie Năstase are o viață de film, căci, pe 8 septembrie, în cinematografele din România va avea premiera documentarul NASTY. Pelicula cuprinde cele mai importante moment prin care a trecut marele tenismen.

ADVERTISEMENT

Recent, Ilie Năstase, împreună cu soția și cei mai apropiați oameni s-au strâns pentru a viziona pentru prima dată filmul, iar emoțiile au fost la cote maxime. Fostul sportiv a publicat pe Facebook câteva imagini, în care se vede că Ioana a început să plângă.

„Prima vizionare a filmului NASTY trăită alături de soția mea, Ioana Năstase cu mari emoții. Lansarea oficială va fi în septembrie. Mulțumiri din suflet celor care mi-au fost alături și au susținut acest proiect”, a scris Ilie Năstase în social media.

ADVERTISEMENT

Ulterior, în cadrul unui interviu, Ioana Năstase a oferit mai multe detalii. Soția cu 30 de ani mai tânără a lui Ilie Năstase a trăit intens fiecare moment din peliculă. „Urmează lansarea filmului în câteva cinematografe din țară.

Momentan ne-am adunat recent mai multe persoane, la un hotel, și am văzut pe un ecran filmul. Filmul este doar despre viața lui, eu nu o să apar în el. M-am bucurat foarte mult când am văzut filmul. Sunt secvențe cu el din tinerețe când juca tenis, momente de pus în ramă. Chiar am și plâns la final, a fost ceva emoționant”, a povestit Ioana Năstase pentru

ADVERTISEMENT

Soții Năstase au trecut peste toate problemele

Astfel că, în prezent, Ioana și Ilie Năstase sunt mai uniți ca niciodată, după ce de mai multe ori . Nu doar că se bucură împreună de lansarea documentarului despre viața tenismenului, dar s-au și mutat în casă nouă.

. Chiar dacă sunt fascinați de locuință, vor să-și dea seama dacă se pot simți sau nu ca acasă acolo. „Suntem bine acum, eu alerg de colo-colo…chiar suntem ok!

ADVERTISEMENT

Ne-am mutat deja în casa din Otopeni și este perfect, îmi place foarte mult. Eu cu Ilie nu avem de la ce să ne certăm, îl las liber, îl las să facă ce vrea el, știu că nu calcă strâmb ci așa este firea lui”, a mai povestit Ioana Năstase.