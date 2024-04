Adevărul despre relația dintre Alexandra Duli și Zanni. Ce se întâmplă între cei doi după ce s-au întors de la Survivor All Stars. A confirmat: ”Petrecem timpul împreună”

Adevărul despre dintre Alexandra Duli și Zanni. Ce se întâmplă între cei doi după ce s-au întors de la Survivor All Stars. A confirmat că petrec timpul împreună și că au mai multe proiecte la care lucrează.

Dezvăluiri despre legătura dintre Alexandra Duli și Zanni, după încheierea filmărilor de la . A dat cărțile pe față. Fosta concurentă de la Pro TV are numai cuvinte de laudă la adresa cunoscutului artist.

Fosta participantă a show-ului moderat de Daniel Pavel a confirmat că are sentimente pentru fostul protejat al lui Alex Velea. Îl place foarte mult pe cântărețul pe care l-a întâlnit prima oară în urmă cu 2 ani.

„Nu s-a întâmplat nimic între mine și Zanni, el a fost cel care m-a adus aici. Momentan, vorbim. Chiar o să începem așa și niște vlogguri împreună, dar vă rog așa să fiți foarte atenți.

Nu am avut o relație, ne-am văzut acum doi ani și pur și simplu am vorbit. Nu pot să confirm dacă am început o relație, noi petrecem timpul împreună, a mărturisit Alexandra Duli de la Survivor All Stars 2024 în emisiunea La Măruță, de la .

Alexandra Duli, atrasă de Zanni de la Survivor All Stars

Alexandra Duli se simte foarte atrasă de Zanni de la Survivor All Stars. Cei doi petrec foarte mult timp unul în compania celuilalt, dar asta nu înseamnă că locuiesc împreună. Fosta concurentă de la Pro TV spune că nu a văzut gelozie din partea Anei Porgras.

„Eu una nu am simțit această gelozie a Anei, eu cred că o femeie simte dacă o femeie este geloasă în condițiile în care îi place de cineva. Da, mie mi-ar plăcea să am o relație cu Zanni, mie chiar îmi place de el.

Îndrăgostită e prea departe să spunem cuvântul ăsta, îmi place de el, îmi plăcea și la Survivor când ne tachinam, dacă chiar mergem mai departe și totul e bine, nu aș spune nu la o relație cu Zanni”, a mai spus tânăra în același show.

Mai mult decât atât, Alexandra Duli a subliniat că Zanni este un băiat pe care îl duce capul, ceea ce înseamnă că este mult mai matur decât alții. Frumoasa șatenă crede că viața este cel care l-a făcut să fie mai deștept.