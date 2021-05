Dinu Maxer și Nicoleta Luciu au format un cuplu cu mulți ani în urmă, iar acum s-a aflat adevărul despre relația lor. Atunci când toți se așteptau la o căsătorie, cei doi s-au despărțit după opt ani împreună.

Partenera de viață a lui Dinu Maxer a dat cărțile pe față și a dezvăluit motivul pentru care soțul ei și Nicoleta Luciu au ales să pună capăt relației.

La momentul respectiv, cântărețul nu a vrut să se însoare cu focoasa actriță și nici să-și întemeieze o familie cu ea, din cauza unei traume suferite în copilărie. Deea Maxer a vorbit în detaliu despre această poveste.

Adevărul despre relația dintre Dinu Maxer și Nicoleta Luciu. De ce s-au despărțit, de fapt

Dinu Maxer și Nicoleta Luciu au format unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz la începutul anilor 2000, iar despărțirea lor a șocat pe toată lumea. Se pare că vina i-a aparținut cântărețului, care nu intenționa să-și întemeieze o familie alături de brunetă.

În cadrul unei emisiuni TV, Deea Maxer a spus adevărul despre fosta relație a soțului ei. Se pare că artistul nu a vrut să se căsătorească și nici să aibă copii la acea vreme, din cauza faptului că și-a pierdut fratele în copilărie, călcat de tramvai.

În plus, părinții lui erau în proces de divorț după moartea fratelui, așa că este de înțeles de ce Dinu a fost atât de reticent în privința căsătoriei și a copiilor.

„Când ne-am cunoscut eu cu Dinu, el mi-a zis clar că nu-și dorește copiii și nici căsătorie! Să știi că a avut aceeași discuție și cu fosta! Fosta lui iubită s-a despărțit de el pentru asta. După ce s-a despărțit de el, ea a intrat într-o relație în care a făcut patru copii. Deci femeia își dorea copii!

Mi-a spus că fratele lui a avut accident de tramvai, momentul acela a despărțit familia, părinții lui erau în divorț. Imediat după pierderea fratelui, tatăl lui s-a recăsătorit și a făcut doi copii.

El a crescut în casă cu doi copii. De-aia nu mai voia. Plus și frica lui de a ajunge la divorț, de a pierde un copil. Mama soacră m-a rugat să nu mai vorbesc despre asta, e un subiect sensibil în familie”, a declarat Deea Maxer la Antena Stars.

Dinu și Deea Maxer au împreună doi copii, semn că artistul a trecut peste tragedia din copilărie cu ajutorul femeii iubite.

Dinu Maxer și Nicoleta Luciu, despărțire cu scandal

Dinu Maxer și Nicoleta Luciu au fost împreună timp de opt ani, iar anunțul despărțirii a șocat o țară întreagă. În vara lui 2005, cântărețul și fosta Miss România au pus capăt relației, apoi au urmat scandalurile în presă.

În cadrul unui interviu acordat atunci, Dinu Maxer și-a amintit de momentul în care a cunoscut-o pe brunetă și cât de diferită era înainte de a deveni vedetă. Artistul susținea că fosta lui iubită era o persoană fidelă la începutul relației, însă lucrurile au început să se schimbe între ei.

„În urmă cu opt ani, atunci când am cunoscut-o, era un simplu manechin. I-am fost tată, iubit, amant, tot ce s-a putut. Atunci când am cunoscut-o eu, nu prea era curtată. Nu avea look.

Am avut mare încredere în ea pentru că știam că este o tipă fidelă. Aveam curajul să o las într-o cameră cu bărbați o noapte întreagă. După aceea a început să meargă la emisiuni și am avertizat-o ca devenise proasta României!”, spunea Dinu Maxer după despărțire, potrivit click.ro.

Nicoleta Luciu și-a găsit fericirea în brațele lui Zsolt Csergo

În 2012, fosta actriță s-a căsătorit cu omul de afaceri Zsolt Csergo, cu care a făcut patru copii, Zsolt jr. (12 ani) și tripleţii Kevin, Kim şi Karoly (9 ani). Nicoleta Luciu s-a retras de ani buni din lumea televiziunii pentru a se dedica familiei.

Chiar dacă nu mai apare pe micile ecrane, bruneta păstrează legătura cu fanii prin intermediul rețelelelor de socializare, unde are zeci de mii de urmăritori.

În prezent, Nicoleta Luciu locuiește la Miercurea Ciuc alături de partenerul ei de viață și de cei patru copii pe care îi au împreună.