Adevărul despre scandalul Neluțu Varga – Edi Iordănescu la CFR Cluj: „A fost o nebunie totală!”

Portarul lituanian a făcut referire la meciul dintre CFR Cluj și Malmo, din preliminariile Champions League. Atunci, formația din Gruia a ratat calificarea și Edi Iordănescu a plecat de la echipă după doar câteva meciuri petrecute pe banca clujenilor.

Adevărul despre scandalul Neluțu Varga – Edi Iordănescu la CFR Cluj

Ar fi contat și sfidarea acestuia față de patron, care i-a cerut actualului selecționer al României să îl scoată pe Arlauskis. Informația ajungea atunci în vestiarul CFR-ului, lucru confirmat și de fotbalistul Damjan Djokovic:

”În prima repriză din meciul cu Malmo am primit gol. Patronul l-a sunat pe team manager și i-a spus că portarul trebuie schimbat. Iordănescu a refuzat. Atunci patronul s-a înfuriat și a spus că va fi dat afară după a doua repriză. Antrenorului nu i-a venit să creadă, dar am pierdut și a fost nevoit să plece”.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste i-a adus aminte lui Arlauskis de acest episod. ”Ești jucătorul, portarul străin cu cele mai multe titluri, ai 5 titluri cu CFR, cu Urziceni, cu FCSb. Chiar la început, a fost meciul acela cu Malmo.

Al 3-lea meci al lui Edi Iordănescu la Cluj. Cu Malmo ați jucat acasă 0-1, gălăgie. Neluțu Varga l-a scos pe Panin să-i spună să-l scoată pe Arlauskis la pauză, Edi Iordănescu nu a ascultat. Ce s-a întâmplat? Tu când ai aflat că sunase patronul?”, a întrebat Cristi Coste.

Sincer, portarul lituanian a dezvăluit că l-a confruntat de mai multe ori pe Neluțu Varga referitor la acest episod, însă nu i-a recunoscut niciodată în față că a ordonat înlocuirea sa la pauză. ”Am aflat destul de târziu, atunci după meciul ăla, a plecat Edi, a plecat Marian Copilu, a fost nebunie totală la club. Vorbim de scandal mare. Am avut ocazie să, la CFR s-a câștigat foarte mult, după ce câștigi campionatul faci petrecere.

Pe CFR nu prea îi interesa cupa, ne focusăm pentru cupele europene, Cupa României nu era așa de interesantă. După ce ratezi normal că zici că nu te mai interesează, cea mai ieftină scuză, dar cine vrea să piardă. Am avut ocazia să-l întreb pe Neluțu. De ce ai făcut asta? Nu tati, nu am făcut, nu, niciodată. Nu a recunoscut niciodată. El știe asta că l-a sunat pe Pană și i-a zis să mă scoată. Mie în față nu mi-a recunoscut niciodată”, a completat Arlauskis.

Ulterior, Neluțu Varga a vorbit deschis despre acest episod într-un interviu acordat FANATIK în urmă cu un an. ”A găsit fraierul. Nu ne întâlneam cu el în vestiar. De fiecare dată la petreceri ziceam, știa, râdea și el. Probabil nu i-a plăcut nici lui cum a reacționat atunci”, a fost concluzia lui Giedrius Arlauskis.

Adevărul despre scandalul Varga - Iordănescu