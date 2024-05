Fanatik SuperLiga, vineri, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediţie specială de Paşte cu Adrian Ilie. “Cobra” vorbeşte despre experienţele de la Muntele Athos

FANATIK SUPERLIGA revine în Vinerea Mare cu o ediţie specială de Paşte. De la ora 10:30, Horia Ivanovici este unu la unu cu Adrian Ilie, o emisiune dedicată experienţelor pe care “Cobra” le-a avut pe Muntele Athos.

Fanatik SuperLiga, vineri, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediţie specială de Paşte cu Adrian Ilie

Fostul internaţional român va dezvălui tot ce se întâmplă la Muntele Athos, slujbele, fenomenului locului, despre momentele de sfinţei şi chiar miracolele pe care le-a văzut acolo Adrian Ilie.

ADVERTISEMENT

Tot ce înseamnă Muntele Athos, în direct vineri de la ora 10:30, într-un interviu unu la unu, Horia Ivanovici şi Adrian Ilie. “Cobra” va vorbi şi despre ce înseamnă şi cât de respectat este patronul FCSB.+

“Am stat patru zile, n-am mâncat decât o pară și am băut apă”

Vinerea Mare, Adrian Ilie, care a fost de mai multe ori la Muntele Athos va vorbi despre tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere al Ortodoxiei şi al sărbătorilor pe Sfântul Munte. O experienţă unică, într-o ediţie specială FANATIK SUPERLIGA dedicată Paştelui:

ADVERTISEMENT

“De-a lungul carierei mele, dar nu numai, și în viață, de copil, am văzut lucrurile diferit și a trebuit să cer ajutor, să vorbesc cu cineva care să mă poată lumina.

Am vorbit cu un bun prieten, Marius, care a zis «Da, Foarte bine, mergem la Athos și o să vorbești cu un părinte de acolo». El mergea de vreo șapte, opt ani la Muntele Sfânt. Așa am ajuns la Athos.

ADVERTISEMENT

Am stat patru zile, n-am mâncat decât o pară și am băut apă. N-am avut nevoie de altceva. Duhul sfânt de acolo îl simți, trece prin tine și te umple de energie. Cu atâta energie m-a încărcat încât le-am spus la toți că dacă mă arunc de pe munte n-o să pățesc nimic”, .

FANATIK SUPERLIGA, în direct pe site-ul FANATIK.RO

FANATIK SUPERLIGA poate fi urmărită în direct și în exclusivitate în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30, pe site-ul exclusivităților www.fanatik.ro. Premiera are loc în fiecare luni, marți și vineri, ora 17:30, pe canalul de Youtube FANATIK.RO și pagina de facebook Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Cea mai tare emisiune sportivă din media românească vă așteaptă de câte ori este nevoie cu ediții speciale premergătoare evenimentelor majore din sportul românesc. Sponsorul principal al emisiunii este SUPERBET, sponsor al SuperLigii, în timp ce AQUA Carpatica rămâne sponsor PREMIUM al emisiunii.

Nu uitați să dați LIKE, SHARE și SUBSCRIBE pentru a sta mereu aproape cu ultimele evenimente din sport, cu cele mai tari declarații și informații exclusive, marca FANATIK SUPERLIGA.