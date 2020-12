Adina Alberts a avut coronavirus: „Pentru mine a fost una dintre cele mai ușoare răceli”

Medicul Adina Alberts, soția cunoscutului și controversatului om de afaceri Viorel Cataramă, a anunțat că a avut coronavirus. Fosta candidată din partea Pro România la Primăria Capitalei a spus că a făcut forme ușoare, că pentru ea Covid a fost ca o răceală ușoară.

Partenera de viață a lui Cataramă a scris în mediul online despre experiența ei cu coronavirusul descriind simptomele pe care le-a avut, dar și în cât timp i-a trecut boala.

Adina a luat virusul în urma campaniei derulate pe câteva săptămâni în care s-a angajat să testeze gratuit românii.

Adina Alberts s-a infectat cu noul coronavirus

Spre deosebire de soțul ei, care este ceva mai vehement în privința periculozității acestei boli, persiflând măsurile luate de autorități pentru protejarea populației prin ieșiri în stradă, medicul Alberts a fost ceva mai precaută, însă, culmea, chiar dacă s-a protejat mai mult, testul ei a fost pozitiv, în timp ce soțul ei nu s-a infectat nici când a mers să strângă în brațe mai multe persoane într-o zonă carantinată.

„Am să vă fac o destăinuire. În campania umanitară de testare gratuită pe care am desfășurat-o câteva săptămâni, am contractat și eu “mult temutul” coronavirus nou.

Pentru mine, infecția cu Sars-Cov-2 a fost ca o răceală obișnuită. N-am tușit, n-am făcut febră. Mi-au curs nasul și ochii, am strănutat de sute de ori, am răgușit puțin și mi-am pierdut preț de vreo 5-6 zile, parțial gustul și total mirosul.

Imediat ce mi-au apărut simptomele sugestive, evident că m-am testat cu teste rapide antigen.

Când am văzut că sunt pozitivă m-am autoizolat. Am stat în izolare doar 4 zile pentru că testul s-a negativat foarte, foarte repede, și simptomele au dispărut total. Repet. Nu am tușit deloc! Acum mă simt total refăcută și vă spun, cu mâna pe inimă, că pentru mine acest “COVID” a fost de fapt una dintre cele mai ușoare “răceli” pe care le-am avut vreodată”, a scris Adina Alberts în mediul virtual.

