Adio blocaje de trafic în zona școlilor. Două unități de învățământ din București testează sistemul ”Kiss and Ride”

Sistemul, care îi permite părintelui să oprească mașina în fața școlii, iar paznicul să preia copilul, a fost instalat la o școală din Sectorul 2 și la una din Sectorul 6.

Două unități de învățământ din București testează sistemul ”kiss and ride”

Primul astfel de sistem a fost montat la Școala Generală numărul 58 din Sectorul 2, iar anunțul a fost făcut de .

“Astăzi s-a montat primul sistem ”Kiss and Ride” din București. O idee simplă, dar pentru care am avut nevoie de aproape un an de la idee la implementare.

Mulţumesc celor din ADP care au preluat ‘nebunia’ mea şi au propus diverse modele până am ajuns la cea avizată. Mulţumesc şi celor de la Brigadă şi de la CTC care au înţeles avantajele pe care le aduce această implementare atât pentru trafic, dar şi pentru siguranţa copiilor. De la anul, vom replica acest sistem la toate şcolile unde trama stradală ne permite”, anunța atunci primarul.

La doar o săptămână distanță a fost montat sistemul “Kiss and Ride” la Școala Gimnazială Sf. Andrei din Sectorul 6, a anunțat .

„Astăzi s-a montat cel de-al doilea sistem ‘Kiss and Ride’, din Bucureşti. Un sistem de îmbarcare/debarcare.

Cum funcţionează: un culoar pe unde părinţii intră cu maşina, opresc în faţa şcolii, paznicul preia copilul. Copilul îşi ia la revedere de la părinte, apoi este condus de către paznic în siguranţă în curtea şcolii. Părintele pleacă apoi către muncă.

Timp total pentru a lăsa copilul la şcoală este de aproximativ 20 – 30 de secunde. Simplu, în siguranţă, rapid, fără haos, fără blocaje, fără nervi, fără claxoane”, a explicat edilul.

Ciprian Ciucu a mai precizat că multe şcoli din sectorul pe care îl conduce înscriu elevi din localităţile învecinate, care sunt aduși la ore cu maşina.

“Din păcate, metodologia de înscriere la şcoală a Ministrului Educaţiei permite de zeci de ani de zile viza de flotant. Foarte multe şcoli din Sectorul 6 primesc astfel elevi din Bragadiru, Domneşti, Chiajna, Ciorogârla, Clinceni etc.

Aceste reglementări se fac la nivel naţional, nu local. Noi facem tot ce putem şi ce nu putem schimba prin reglementare sistematizăm prin efortul nostru”, a mai scris primarul Sectorului 6.

Ambii edili au precizat că sistemul va fi replicat acolo unde sunt întrunite condițiile tehnice.