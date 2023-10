Adolescenți români, la ”Festivalul Morții”, lângă Fâșia Gaza. Teroriștii au deschis focul în mulțime

”Festivalul morții”, așa cum este numit astăzi, urma să se desfășoare sâmbătă, într-o zonă deșertică din sudul Israelului, în apropiere de granița cu Fâșia Gaza. Mai mulți tineri s-au adunat la locul respectiv, sperând că vor avea parte de distracție.

Sute de familii își caută copiii, după ce aceștia au participat la ”Festivalul Morții”

În toiul petrecerii, , dotați cu arme de asalt, au descins la fața locului și au deschis focul la întâmplare. Cei care au scăpat de gloanțe, au fost răpiți și duși în Fâșia Gaza, spre disperarea familiilor care nu mai știu nimic de soarta lor.

Printre norocoșii care au reușit să scape cu viață se numără și un tânăr cu origini românești. Acesta împreună cu iubita lui, iar în momentul în care s-a deschis focul era cu mama lui la telefon.

“Astăzi suntem bine, suntem acasă. Băiatul cel mare a fost la o petrecere, “Festivalul morţii” se numeşte azi. Băiatul cel mare cu prietena lui au trecut prin teroare acolo. Am crezut că i-am pierdut pe amândoi, pur şi simplu.

Toată ziua am crezut că nu mai am copii. Au şi vorbit cu noi la telefon şi am auzit cum îi împuşcă, cum trag în ei şi cum fug.

Au intrat în ei, pur şi simplu să-i omoare. Imagini care nu ştiu dacă se pot reda prin cuvinte.

Au intrat foarte mulţi terorişti şi au omorât în stânga şi în dreapta, fără să se uite”, a povestit Daniela Rozenfeld, o româncă din Israel, pentru .

Femeia a povestit că fiul ei a reușit să se urce într-o mașină și să fugă, însă a fost urmărit de palestinieni, care au tras după autoturism. Abia după patru ore, acesta a reușit să ajungă într-un loc sigur, un buncăr, unde a rămas peste noapte. A doua zi dimineața, el a fost preluat de tată și dus acasă.

Femeia a mărturisit că, la un moment dat, era sigură că fiul ei și prietena acestuia nu mai sunt în viață. Ea s-a declarat pur și simplu șocată de lipsa de reacție a armatei israeliene, după ce sute militari și civili din Gaza au au trecut granița, sâmbătă, au ucis și răpit oameni, dar au capturat și vehicule militare din țara vecină.

Autoritățile din Israel au probleme reale în a contabiliza numărul de persoane răpite sau ucise. Potrivit unor imagini prezentate de publicația ”The Telegraph” militanții Hamas au ucis zeci de persoane dintr-o localitate rurală de la graniță, însă au luat trupurile acestora și le-au transportat în Fâșia Gaza.