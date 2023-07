Adrian Ilie rupe tăcerea după scandalul cu Poliția. De ce a refuzat să dea probe biologice

Presa sportivă din România a vuit după ce Adrian Ilie, fostul mare atacant al României, ar fi fost prins ”beat” la volan. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Adi Ilie a confirmat informația, însă neagă că ar fi fost beat cu adevărat și a explicat, totodată, de ce a refuzat să dea probe biologice, cu toate că risca dosar penal.

Adrian Ilie rupe tăcerea după scandalul cu Poliția

”Ce faci, ești faimos? Ai rupt tot, mă uitam în top de știri”, a întrebat Horia Ivanovici, amuzat de situație. ”Dacă nu sunt cuminte”, a replicat Adi Ilie. ”Vă dați seama ce caterincă am făcut cu Robert Niță când l-am văzut. ? Vorbind serios, e adevărat ce a apărut?”, a continuat Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Fără să se ferească de cuvinte, Adi Ilie a recunoscut întregul eveniment. ”Că am fost testat și am avut alcool peste cât ar fi trebuit. Am băut 2-3 pahare la un eveniment și atât. Era seara pe la 12:30 noapte. Venisem de la un eveniment. Să se scrie că am fost mort de beat, am fost testat, alcool peste și atât. Am recunoscut, este ok.

A fost o razie prin oraș mai mare, o fată și un băiat. Cred că două sau trei pahare am băut în decurs de 2 ore jumate. Depinde de corpul fiecăruia, unii pot să bea un litru, alții doi. Nu am făcut scandal, dacă făceam scandal puteam să mă aresteze”, a punctat Adi Ilie. , ”Cobra” a ținut să lămurească și această problemă.

ADVERTISEMENT

”Am vrut să închid ușa de la mașină și au spus că pot să mă rețină 12 ore. M-am dat 2-3 metri dreapta de lângă Polițist. Eu am card la mașină, nu merge de la distanță. A zis să închid ușa. N-a știut că am cu card. Cred că da (n.r. au crezut polițiștii că fuge), dacă fugeam îți dai seama cum fugeam. M-am supus regulilor. Fiecare se comportă cum crede, nu cum scrie presa că eram mort de beat”, a completat fostul mare atacant.

Referitor la alcoolemie, Adi Ilie a recunoscut că avea alcoolemie 0.82-0.85, însă ulterior a refuzat să îi fie luate probe biologice, dintr-un motiv obiectiv: fostul fotbalist s-a ales cu un virus la 20 de ani, tocmai după o transfuzie de sânge, și de atunci se teme să mai accepte astfel de proceduri.

ADVERTISEMENT

”Am avut alcoolemie 0,82-0.85, am suflat de 2-3 ori în test. Dacă făceam scandal eram bătut, pe Ilie Năstase l-au dat jos din mașină. La spital nu am vrut să-mi ia probă biologică. Nu am știut lucrul ăsta (n.r. pasibil de dosar penal), am sunat avocatul, nu a răspuns era 2 jumate. Nu știu dacă dădeam probe de sânge acolo, știți și voi, presa a scris că la 20 de ani am avut un virus în sânge, abia am scăpat de el și nu mai iau teste de sânge peste tot.

Acum 28 de ani puteam să-mi închid cariera de fotbalist, am fost depistat la 20 de ani cu un virus care putea să-mi oprească cariera de fotbalist. Mi-au spus că l-am luat din diferite teste. Am spus că putem să mergem în altă parte, dar nu acolo. Am plecat acasă, declarația mea”, a punctat Adi Ilie.

Partea ”bună” pentru Adrian Ilie e că atât timp cât va rămâne fără carnet, îl va avea șofer personal pe fratele Sabin Ilie. ”Gata, acum nu mai conduci mașina, ți-au luat elicopter, adică își conduc eu. Normal că a râs de mine Sabin, în fiecare zi râde de mine. E prima dată când am suflat în fiolă, e prima oară. Am bifat-o și pe asta”, a completat Ilie.

ADVERTISEMENT

În concluzie, Horia Ivanovici a explicat că Adrian Ilie nu este un petrecăreț, din contră. ”Am fost cu el la 2-3 petreceri, bine că l-ați prins, e zgârcit, dă rar un șpriț. Omul nu-i cu băutura, tu nu le ai cu băutura. La fel, bea un pahar de vin. Nu se poate să nu bei 18 luni, să bei 3 pahare de vin, să te duci la muntele Athos, și să te prindă când ai băut trei pahare de vin. E ceva stradă, cartierul Francez ceva de genul”, a explicat Ivanovici.

FANATIK SUPERLIGA începe în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro. Pentru cei care au ratat emisiunea sau vor să o vadă în reluare, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30 pe pagina de Youtube Fanatik, dar și pe paginile de Facebook Horia Ivanovici Oficial și Fanatik. Nu ratați nicio emisiune, pentru că exclusivitățile sunt la FANATIK SUPERLIGA!