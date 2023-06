Adrian Mititelu a explicat plecarea lui Joao Janeiro de la FC U Craiova! Ce variante are: „Bergodi e tentant! Eu am fost primul angajator al lui Reghecampf”

Patronul oltenilor a spus că tehnicianul portughez are niște probleme personale, motiv pentru care nu mai poate continua colaborarea cu acesta, vorbind și despre opțiunile pe care le are în prezent.

Adrian Mititelu a explicat plecarea lui Joao Janeiro de la FC U Craiova

Adrian Mititelu a explicat motivul plecării lui , spunând și ce variante are pentru postul de antrenor: „Contractul îi intra în vigoare la 1 iulie. Nu e nimic adevărat din ce s-a spus în presă, e ceva ce nu pot spune. Au apărut tâmpenii că i-am impus eu nu știu ce, că s-a certat cu cineva.

ADVERTISEMENT

Problemele lui personale au făcut să ducă la ruperea contractului. Mai multe nu pot spune, pentru că n-am permisiunea lui. Nu s-a întâmplat nimic cu el, dar nu pot spune.

S-a încercat ca el să plece și să revină, dar nu am putut. Vă asigur că nu e nimic adevărat din ce a apărut în presă. S-au scris numai minciuni și numai invenții”.

ADVERTISEMENT

„Nu se întoarce Napoli! E o situație pe care nu o anticipasem, a venit această nenorocire. Nu înseamnă că suntem descoperiți. Echipa are capacitatea să continue o săptămână sau două și cu formula tehnică pe care o avem acum.

Echipa va fi condusă de Florin Drăgan și Dan Vasilică este cel care va conduce partea tehnică. Ei doi sunt artizanii rezultatelor de anul trecut, chiar dacă alții și-au asumat meritele, ei au dus greul în spate”, a mai spus Adrian Mititelu, la TV .

ADVERTISEMENT

„Eu am o simpatie pentru Reghecampf!”

„Eu am o simpatie pentru Reghecampf, eu am fost primul lui angajator, când toți mă înjurau că de ce l-am adus. Orice echipă din România și-l dorește pe Reghecampf, dar nu știu dacă e dispus să revină în România, probabil are alte așteptări.

Nu am vorbit cu niciun antrenor, am în plan ceva, sunt puțin speriat că nu prea nimeresc antrenorii, îl las pe fiul meu că poate nimerește ceva mai bun”, a .

ADVERTISEMENT

„M-ar tenta Bergodi, dar nu știu dacă vine la noi, că are discuții cu cluburi din străinătate. E unul dintre antrenorii tentanți. E un antrenor foarte capabil”, a mai spus patronul oltenilor.