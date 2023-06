Joao Janeiro, out de la FC U Craiova la 18 zile de la prezentarea oficială! Cum motivează oltenii despărţirea “intempestivă”. Se întoarce Nicolo Napoli? 😃

FC U Craiova şi-a numit noul antrenor pe data de 3 iunie. a fost prezentat oficial într-o conferinţă de presă la care a participat şi patronul echipei, Adrian Mititelu. Dar portughezul nu a prins niciun meci pe banca tehnică.

Joao Janeiro, out de la FC U Craiova la 18 zile de la prezentarea oficială!

După doar 18 zile de la prezentarea oficială şi , Joao Janeiro şi FC U Craiova au reziliat contractul. Anunţul a fost făcut de club, care a motivat probleme personale ale tehnicianului:

“Astăzi, Fotbal Club Universitatea 1948 și João Janeiro au hotărât, de comun acord, rezilierea contractului. Acest lucru s-a efectuat la solicitarea lui João Janeiro, din cauza unor probleme personale intempestive.

Sperăm ca, în viitor, João să aibă șansa să se întoarcă la Craiova. Chiar dacă colaborarea a fost una scurtă, aceasta a fost extrem de plăcută. Multă baftă, João!”, se arată în comunicatul oltenilor.

Mititelu: “Am încheiat un contract pentru doi ani, adică pentru un an, plus un an. Sper să avem o colaborare mai lungă.”

Adrian Mititelu a fost foarte optimist la prezentarea oficială şi spera să îl aibă alături pe Joao Janeiro pentru mai mult de doi ani. În schimb, lusitanul abia a apucat să facă patru zile de antrenamente alături de echipă:

„A venit momentul să ne cunoaștem cu noul antrenor de la FCU 1948, fosta FC Universitatea, fosta Universitatea, fosta Știința. Am onoarea să vi-l prezint pe Joao Janeiro.

Mai sunt și alte prenume, dar pentru noi este JJ. Sau Jiji. Jiji, nu Gigi. Am încheiat un contract pentru doi ani, adică pentru un an, plus un an. Sper să avem o colaborare mai lungă.

Vreau să consider că de data asta am găsit un antrenor potrivit pentru ceea ce ne dorim. E tânăr și bine pregătit. Cred că se va mula pe proiectul nostru. Are libertate, putere de decizie și un plan bine stabilit. Și sper să aibă și șansă.

Am pus lucrurile la punct, știm ce avem de făcut. Sper ca decizia să fie una potrivită. Eu sunt foarte foarte optimist”, a spus Adrian Mititelu la prezentarea oficială.

Revine Napoli pentru al 10-lea mandat?!

La finalul stagiunii trecute, Nicolo Napoli şi-a încheiat al 9-lea mandat pe banca celor de la FC U Craiova. La ultima aventură în Bănie, Napoli a condus echipa în 27 de meciuri.

Având în vedere situaţia, nu este exclus să asistăm la o revenire spectaculoasă a lui Nicolo Napoli pe banca tehnică a oltenilor. Între italian şi Adrian Mititelu este o relaţie cu năbădăi, dar Napoli a răspuns “prezent” de fiecare dată când a fost solicitat, chiar şi în cele mai grele momente.