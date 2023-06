Joao Janeiro primește întâriri la FC U Craiova 1948! Formația lui Adrian Mititelu a anunțat transferul unui fundaș trecut pe la FC Basel

FC U Craiova 1948 a oficializat primul transfer al verii pentru sezonul 2023-2024 din SuperLiga înaintea cantonamentului programat în Germania. Joao Janeiro se va putea baza pe Andrea Padula, fundaș trecut pe la FC Basel și cu cetățenie italiană, dar și română.

pregătește întâriri serioase pentru lotul lui Joao Janeiro la FC U Craiova 1948 pentru ca gruparea din Bănie să forțeze acederea în play-off. Oltenii s-au despărțit de Jeremy Huyghebaert, însă finanțatorul „alb-albaștrilor” i-a găsit rapid înlocuitor fundașului stânga.

Oltenii au oficializat transferul lui Andrea Padula, fundaș care are atât cetățenie italiană, cât și română. Fundașul stânga a jucat pe AC Bellinzona în eșalonul secund din Elveția, însă fotbalistul a bifat și două sezoane la FC Basel.

„Fotbal Club U Craiova 1948 anunță faptul că fotbalistul cu dublă cetățenie, atât italiană, cât și română, Andrea Padula, a semnat cu gruparea alb-albastră un contract valabil până în vara anului 2024, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

În vârstă de 27 ani, fotbalistul născut în Elveția, la Mendrisio, Andrea a evoluat ultima dată în al doilea eșalon din Elveția, la AC Bellinzona, club care l-a cumpărat, în vara anului 2022, de la FC Basel. Fundașul stânga, care poate evolua și pe flancul drept, a bifat 20 meciuri în tricoul lui Basel, în perioada 2020-2022.

De-a lungul carierei, acesta a mai jucat pentru: Chiasso, Monza, Wil, Basel și Bellinzona. Fundașul cu dublă cetățenie va îmbrăca tricoul cu numărul 72 la Știința. Mult succes în tricoul alb-albastru, Andrea!”, scrie în postarea de pe pagina oficială a FC U Craiova 1948.

Joao Janeiro, mesaj categoric pentru jucătorii lui FC U Craiova 1948: „Disciplină, concentrare și multă muncă”

a trecut la treabă la FC U Craiova 1948 și se pregătește să conducăantrenamentele oltenilor din cantonamentul de vară. Tehnicianul portughez așteaptă întâriri serioase la gruparea din Bănie și a declarat că înainte să semneze cu echipa lui Adrian Mititelu s-a consultat cu foști jucători din campionatul românesc.

„Știam multe despre România, într-un fel sau altul România și Portugalia au o apropiere. Am prieteni români în Portugalia și am vorbit cu ei, fotbalul din România îl cunosc pentru că în perioadele de pregătire am jucat cu echipele noastre.

Cu siguranță vom face tot ce depinde de noi începând cu antrenamente. Disciplină, concentrare și multă muncă, vreți să vă spun lucruru frumoase, dar să vă mint nu sunt acest gen. Lucrăm tot timpul la îmbunătățirea lotului, baza este deja.

Am vorbit cu Toni Conceicao în urmă cu două luni, dar nimic în legătură cu ce se întâmplă acum și am vorbit cu foști jucători. Fac un efort pentru a învăța limba română, dar nu fac promisiuni pentru că fotbalul este intens, o înțeleg destul de bine”, a spus Joao Janeiro.