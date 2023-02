Adrian Mititelu, acuze dure la adresa lui „Gogoașă”, liderul galeriei FCU Craiova: „S-a impus cu pumnul și cu forța! A amenințat că ne stropește cu benzină și ne dă foc!”. Video Exclusiv

Adrian Mititelu a anunțat că FCU Craiova 1948 va juca fără spectatori partida cu U Cluj, din etapa 24 din SuperLiga. Asta după , cu Sepsi, pentru rasism și xenofobie.

Adrian Mititelu, acuze dure la adresa lui “Gogoașă”, liderul galeriei FCU Craiova: “S-a impus acolo cu pumnul și cu amenințările”

Toate problemele ar porni de la Andrei Preda, cunoscut ca “Gogoașă”, care ar fi devenit cu forța lider al Peluzei Sud care susține FCU Craiova 1948. Adrian Mititelu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre incidente grave cu “Gogoașă” în prim-plan. Inclusiv episodul despre care FANATIK a scris în exclusivitate, când .

“El se autoproclamă lider al galeriei, dar nu a fost ales de nimeni. S-a impus acolo cu pumnul și cu amenințările. 90 la sută dintre ei nu îl consideră lider.

Când jucătorii străini văd că liderul galeriei se urinează la poarta patronului clubului, mai și filmează, vă dați seama că sunt stupefiați. A trimis și multe amenințări, asta cu urinatul este 1 la sută.

Adrian Mititelu recunoaște că a făcut și greșeli în privința lui Andrei Preda, pe care l-a ajutat foarte mult în trecut: “L-am angajat la club ca să mă lase în pace”

Acest Gogoașă a fost jucător la Liga 4. Jignim jucătorii care au fost la echipa asta. El a fost la capitolul sub-medioc Am acceptat să fie la Liga 4 în poarta pentru că l-am acceptat pentru atitudinea de membru al galeriei. A trebuit să fac eforturi financiare uriașe să scap de el la Liga 3.

L-am angajat în club ca să mă lase în pace. Mi s-a repetat că ori cu ei, ori nu mai există echipă. Am încercat să ascund problema asta, am și plătit ca să fie bine pentru echipa. Dar când s-a mărit miza, ajunsesem să negociez de câte ori să mă înjure. Când au început atacurile la familie, nu am mai putut să mai rabd.

Am pus și eu mai multe cărămizi la crearea acestui “monstru”. Dar nu mă gândeam că se ajunge aici, el era pentru mine doar un puști teribil. El și alții ca el își arătau devotamentul pentru echipă, erau niște teribilisme pentru copii”, a declarat Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mititelu, despre problemele uriașe pe care le are cu Andrei Preda: “I-a zis fiului meu că toarnă benzină pe el și îi dă foc”

Adrian Mititelu a vorbit și despre incidente extrem de grave cu Andrei Preda în prim-plan. “Gogoașă” l-ar fi amenințat cu moartea pe fiul lui Mititelu ( ). Totuși, patronul FCU Craiova anunță că nu ia în calcul să renunțe.

“Amenințări că aruncă benzină, că ne dă foc. Pe Adiță l-a amenințat că toarnă benzină pe el și îi dă foc. Nu am cum să las baltă echipa cu fotbalul, ar însemna să îi fac pe plac lui Gogoașă și altora mai grei decât Gogoașă.

După 20 de ani de muncă, 40 de milioane de euro irosite, acum când am ajuns la stabilitate și am făcut bază, să las echipa din cauza a câteva sute care trăiesc pe altă planetă”, a dezvăluit Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.