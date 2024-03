Derby-ul FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova încinge spiritele în Cetatea Băniei, iar pe stadion este așteptat spectacol și în tribune. Galeria trupei antrenate de Ivaylo Petev va primi toată peluza de pe „Ion Oblemenco”, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți.

Adrian Mititelu și-a respectat înțelegerea cu Universitatea Craiova! Câte bilete primește Peluza Nord

Stadionul din Bănie va găzdui derby-ul dintre FC U Craiova 1948 – Universitatea Craiova în weekend, iar în tribune se așteaptă un spectacol incendiar. Biletele de la Peluza Nord și Peluza Sud au fost puse în vânzare.

ADVERTISEMENT

Peluza Nord a Universității Craiova are la dispoziție 6.000 de bilete pentru derby-ul cu FC U Craiova 1948. Adrian Mititelu și-a respectat înțelegerea cu rivalii din oraș, deși inițial părea că ultrașii oltenilor nu vor avea capacitatea maximă a peluzei.

FC U Craiova 1948 și Universitatea Craiova s-au pus de acord încă din sezonul 2021-2022 ca ambele formații să primească toată galeria echipei adverse. Totuși, Adrian Mititelu anunța în tur că Peluza Nord nu va avea parte de același tratement ca în trecut, după ce a fost afișat un banner cu injurii la adresa familiei sale.

ADVERTISEMENT

„Mi-a fost atacată familia într-un mod barbar la Peluza Nord. Eu sunt cel mai important investitor din istoria fotbalului craiovean. Nici tot neamul lui Rotaru și lui Nețoiu nu au băgat banii pe care i-am băgat eu în fotbalul craiovean.

Am făcut infrastructură, am reparat „Oblemenco”, am fost primul care a făcut terenuri de antrenament pe „Oblemenco”, și să vină niște nenorociți, niște analfabeți și să spună de familia Mititelu, pe un banner cât casa de mare și clubul gazdă să nu facă nimic. Asta este marea organizare de la acest club profesionist?

ADVERTISEMENT

Eu vă spun, pentru chestia asta nu îi iert niciodată. Ce va depinde de mine, indiferent sub ce sancțiune, Peluza Nord se va închide la meciurile cu FCU”, spunea Adrian Mititelu la ultimul derby dintre cele două rivale.

Derby-ul FC U Craiova – Universitatea Craiova s-a jucat și la fotbal feminin

cu o săptămână înaintea confruntării din SuperLiga. „Leoaicele” din Bănie s-au întâlnit în Liga 3 și a ieșit spectacol pe dreptunghiul verde.

ADVERTISEMENT

Echipa de fotbal feminin a Universității Craiova s-a impus la o diferență de scor ireală în fața rivalelor din oraș. FC U Craiova 1948 a încasat 28 de goluri în meciul direct și nu au izbutit să marcheze la rândul lor.

FC U Craiova 1948 nu traversează o perioadă bună în SuperLiga, însă Adrian Mititelu speră să redreseze situația. , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.