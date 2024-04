Alex Crețu, analiză amplă după ce a dat golul decisiv în Rapid – U Craiova 1-2: ”Încerc să-mi ajut și eu echipa cât pot”

și au urcat pe locul secund al clasamentului, având prima șansă la un loc de cupe europene. În schimb, giuleștenii au rămas fără victorie în play-off și și-au luat adio de la Europa.

Alex Crețu, prima reacție după Rapid – U Craiova 1-2

La finalul partidei Rapid – U Craiova 1-2, care a încheiat etapa a 7-a a play-off-ului din SuperLiga, mijlocașul Alex Crețu a făcut o paralelă între jocul precedent cu CFR Cluj în care a fost cel mai slab de pe teren și cel de acum când a dat golul victoriei.

”Etapa trecută am fost unul dintre cei mai slabi de pe teren. Etapa asta am reușit să-mi ajut echipa și să iau cele 3 puncte. De asta este frumos fotbalul. Am familia aproape și mă încurajează în fiecare zi.

Cred că în timpul meciului ajung în mai multe puncte. Încerc să-mi ajut și eu echipa cât pot. Am o calitate foarte bună. Pot să acopăr mult spațiu în teren, cum am făcut și astăzi. Era clar că jucăm în Giulești. Au pus presiune. Au și ei jucători buni. Rapidul e o istorie în România. Era normal că vom face pasul înapoi. Am luat un gol ușor, cum luăm noi la Craiova.

Noi o să încercăm să remediem aceste probleme și sperăm să nu mai luăm goluri ușoare. E important să adunăm puncte. Echipele sunt bune. Etapa trecută am pierdut acasă cu CFR. Repet, fotbalul e frumos, te poți aștepta la orice de la el. Mă bucur că am câștigat cele trei puncte în acest meci”, a declarat Crețu.

Bancu și Ivan, laude pentru Gâlcă

Atacantul Andrei Ivan, care se află la , a mărturisit că noul tehnician i-a dat încredere și va evolua pe orice post îi va cere acesta.

”Trei puncte bune pentru noi. E important că am câștigat. De acum o să joc oriunde pentru echipă. Probabil Mister mi-a dat încredere. A știut cum să lucreze cu mine și asta m-a ajutat. Am avut o săptămână la dispoziție cu Mister și acum e bine”, a spus Ivan.

”Suntem foarte fericiți. Am dominat jocul. Dumnezeu ne-a răsplătit și am marcat. Am avut o atitudine foarte bună, s-a văzut. Pentru a rămâne pe locul doi, trebuie să câștigăm. E greu în careu să ataci decisiv. Datorită lui (n.r. – Costel Gâlcă) am jucat atât de bine pe faza de apărare. Am reușit să comunicăm. Ne-a zis să avem calm la pase.

Lupta pentru locul doi este foarte strânsă. Suntem acolo, se va juca până în ultima etapă. Acum merg acasă, iar până începem antrenamentele îmi revin. Sper să nu se mai accidenteze nimeni”, a afirmat și căpitanul Nicușor Bancu, care .