Adrian Mutu, din nou probleme cu accidentările după Rapid – Chindia 2-0: “Sperăm să nu fie ruptură”

, şi a urcat temporar pe locul 3 în SuperLiga, însă poate fi detronată duminică de FCSB. La finalul meciului din Giuleşti, Adrian Mutu a oferit primele concluzii după victoria din etapa a 27-a.

Probleme pentru Adrian Mutu din cauza unui jucător după Rapid – Chindia 2-0

Adrian Mutu a fost obligat să facă prima schimbare încă din minutul 8, când Andrei Ciobanu a fost înlocuit cu Xian Emmers. La finalul meciului, antrenorul Rapidului a susţinut că jucătorul de 25 de ani a resimţit o durere la coastă.

ADVERTISEMENT

“Andrei Ciobanu a simțit o înțepătură la coastă, sperăm să nu fie ruptură așa cum pare, îmi pare rău pentru el, era primul meci titular, merita mai mult decât i-a oferit fotbalul. Asta e viața, mergem înainte, sperăm să revină cât mai repede”, a explicat Adrian Mutu.

Ce a spus Adrian Mutu după Rapid – Chindia 2-0

Adrian Mutu nu a uitat, după victoria cu Chindia Târgovişte, că Rapid trebuia să câştige meciul cu CS Mioveni din etapa precedentă, dar a susţinut că echipa şi-a revenit după cele două puncte pierdute. De asemenea, antrenorul giuleştenilor i-a lăudat pe adversarii de sâmbătă seara.

ADVERTISEMENT

“A fost o săptămână plină de frustrare, meritam să câștigăm la Mioveni, lipsa de precizie și ghinionul au făcut să nu câștigăm. Ne-am revenit, am jucat bine, am dominat meciul, am jucat pe atac, mă bucur că am reușit, mă bucur pentru Marko că și-a revenit la ce e obișnuit să facă, la goluri, cred că a fost o seară reușită.

O echipă care se apără bine, jucători care nu renunță niciodată, periculoși pe contraatac, am reușit să îi blocăm, până în minutul 80 la șutul lui Popa nu au avut niciun șut. Ne bucurăm de cele trei puncte, jucăm din trei în trei zile”, a spus Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu, fericit de revenirea lui Jayson Papeau

în meciul cu Chindia şi a intrat în minutul 58, după ce i-a luat locul lui Alex Ioniţă. Mijlocaşul de 26 de ani nu mai jucase din luna octombrie, când s-a accidentat în remiza cu FC Botoşani.

“S-au mișcat bine jucătorii trimiși în teren, se vedea că au poftă de joc, mă bucur că ne-a ieșit, mă bucur că s-a întors Jayson (n.r. Papeau). Când îl vom avea la 100% va fi foarte frumos. Lui Vali îi lipsesc doar golurile la Rapid, în rest își face treaba foarte bine. Și Ioniță sau Sefer au jucat bine. Îl așteptăm și pe Ogenda cât mai repede lângă noi.

ADVERTISEMENT

Nu am văzut reluările, Marko spunea că a fost tras. Este o presiune și pe arbitri, mulți au făcut atmosferă că am fi favorizați. Punctele sunt cele mai importante, de aceea această victorie e importantă. Să strângem încă 9 puncte și vom vedea ce va fi“, a concluzionat Adrian Mutu.