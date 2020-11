Adrian Mutu, interviu exclusiv pentru Fanatik: „Plec de la naționala de tineret doar dacă mă vrea Fiorentina!”

Adrian Mutu a calificat naționala de tineret a României la Europeanul de anul viitor, din Ungaria și Slovenia, după remiza de acasă cu Danemarca. Preluând echipa de la Mirel Rădoi, Mutu și-a făcut treaba până la capăt și a reușit cea mai importantă performanță a carierei sale abia începute de antrenor.

La scurt timp după terminarea meciului de la Ploiești, Adrian Mutu „a fugit” la familie. Dorea să se relaxeze, să stea cu ai săi, să se deconecteze de la tensiunea ultimelor săptămâni.

A acceptat un dialog de 30 de minute cu FANATIK, iar buna dispoziție și împlinirea s-au simțit în fiecare răspuns. Și aproape tot timpul a ținut să laude generația pe care o pregătește. Mutu are stil, are fler, arată potențial, recunoaște că e și norocos, poate fi un nume important și în breasla antrenorilor. Este Adrian Mutu, tehnicianul.

„Mirel a decis să meargă Man la echipa mare, iar pentru mine a fost clar”

Adi, cum ai pregătit partida cu Danemarca?

– Ca pe un meci decisiv. Dar l-am pregătit și cu un oarecare echilibru, pentru că, chiar dacă aveam nevoie de victorie, era important în primul rând să nu primim gol. Am avut și norocul să avem mai mult timp pentru a ne antrena, vreo opt zile, ceea ce este foarte important la acest nivel. Faptul că jucătorii au fost la dispoziția mea o perioadă mai lungă a contat mult.

De ce Ianis Hagi la tineret și Man la naționala mare?

– Pentru că Mirel a decis că are nevoie de Man, iar când selecționerul echipei mari spune că are nevoie de un jucător, noi nu ne putem opune. Dacă Mirel a decis acest lucru, pentru mine a fost clar!

Nu ai avut o discuție cu Rădoi să vină amândoi, și Ianis, și Man la tineret, fiind meci de calificare?

– Mirel avea nevoie de Man și era în obiectiv la echipa mare, ceea ce era important pentru toți.

„La 0-1 mă gândeam că nu putem pierde o calificare cu două penalty-uri inventate”

Ce ți-a trecut prin cap la 0-1 cu Danemarca?

– Să fiu sincer, mă gândeam că nu putem pierde o calificare cu două penalty-uri inventate. Știam că nu a fost penalty pentru danezi și mi-au confirmat apoi cei care au văzut reluările.

„Ceea ce m-a mirat și m-a bucurat în același timp la generația pe care o pregătesc la tineret este puterea lor de a se concentra. Faptul că sunt foarte ascultători și din punct de vedere al comportamentului nu am avut nicio problemă cu ei. S-au comportat de nota 10” – Adrian Mutu

Cât de sigur erai că marcăm?

– Eram sută la sută! Obiectivul era calificarea și eram convins că-l îndeplinim. Dacă nu ne ajungea egalul, cu siguranță atacam și îi și băteam pe danezi la cum decurgea jocul în favoarea noastră. Am avut 70 la sută posesie, vreo 760 de pase, ceea ce cred că este un record la nivel național, adică cifrele spun că am jucat foarte bine. Ca și cum am fi întâlnit o echipă mult inferioară, ceea ce nu a fost cazul. Am fost noi foarte buni, nu au fost danezii slabi.

„În pauză am vorbit cu Vlad și cu Marius Marin și le-am spus că ne ajunge egalul. Doar ei doi știau!”

De ce ai făcut totuși atât de târziu schimbările?

– Pentru că nu trebuie să schimbi atunci când echipa merge bine. Nu sunt musai să le faci. Iar când am vrut să le fac, pe final, nu mai ieșea mingea afară😊

Care au fost cei doi jucători cu care ai vorbit la pauză și le-ai spus că ne ajunge și egalul pentru calificare?

– Andrei Vlad și Marius Marin. Vlad, fiind portar, vede tot jocul și le transmite să fim inteligenți și să ținem de minge, iar Marius Marin, ca număr 6, trebuie să-mi țină mijlocașii foarte aproape și să nu riscăm nimic. Ei doi sunt singurii cu care am vorbit în pauză și le-am spus că ne ajunge egalul.

„Au fost mulți cu care nu am vorbit de mult și care m-au căutat după meci”

Te consideri un antrenor norocos?

– Mă consider și un antrenor norocos, ca să spun așa. Norocul este important, face parte din viață.

Spune-mi un mesaj primit după această calificare la care nu te așteptai?

– Am primit o grămadă, de la foarte mulți antrenori, conducători de cluburi și le mulțumesc pe această cale. Dar așa e când obții un rezultat bun, atunci își amintesc unii de tine. Au fost mulți cu care nu am vorbit de mult și acum m-au căutat😊 Dar prefer să nu le dau numele…

Ce ți-a spus mama ta căreia i-ai dedicat calificarea chiar de ziua ei?

– În primul rând m-a felicitat, dar oricum îi spusesem înainte de meci că această calificare va fi cadoul perfect pentru ea. Nu am avut niciun dubiu că nu ne calificăm. Am avut încredere maximă în băieți și i-am simțit toată săptămâna la antrenamente că sunt conectați sută la sută la obiectiv.

„Într-o zi mi-ar plăcea să ajung să conduc și naționala mare a României!”

Rămâi sută la sută la naționala de tineret și pentru turneul final de anul viitor?

– Am zis că rămân, da, dar niciodată nu poți să spui sută la sută. Uite, dacă vine o ofertă de la Fiorentina, nu am cum să o refuz! Glumesc acum, pentru că a venit Prandelli la Fiorentina și nu mai am loc momentan…

Tocmai a pierdut acasă cu Benevento…

– Da, am văzut meciul. Are mult de lucru la echipă.

Te gândești că mergi și tu pe traseul lui Rădoi? Când pleacă el de la naționala mare, urci tu acolo?

– Nu m-am gândit niciodată la lucrul acesta. Îmi place să iau totul pas cu pas, să-mi fac treaba bine acolo unde sunt, iar dacă am rezultate, ușile sunt deschise pentru mine. Într-o zi mi-ar plăcea să ajung să conduc și naționala mare a României!

Ce a învățat de la Prandelli și de la Mister Cornel Dinu

Care este visul tău ca antrenor?

– Să am cât mai multe satisfacții și să câștig trofee, să creez echipe. Ca jucător îmi propuneam să dau goluri și să iau cupe, acum vreau să construiesc echipe. Dacă iei trofee, înseamnă că filozofia ta e cea câștigătoare.

De la ce antrenori ai învățat cel mai mult?

– În primul rând de la Cesare Prandelli, mai ales din punct de vedere tactic. Apoi de la Mister, de la Cornel Dinu, pe vremea când mă antrena la Dinamo. Și acum fac și eu la antrenamente acele lucruri… Și mă refer la triunghiuri de joc, la comprimarea jocului pe o anumită zonă, foarte multe chestii. Cam de la fiecare antrenor cu care am lucrat, am luat câte ceva. Meseria de antrenor se fură, ca și cea de jucător… Bineînțeles, pe lângă talentul pe care trebuie să-l aibă fiecare. Cel mai important lucru este să studiezi și să încerci tot timpul să-ți îmbunătățești stilul.

„Dacă mă caută spaniolii de la Dinamo, le spun direct «pas»”

Câți bani ai pierdut plecând din Dubai și venind la naționala de tineret?

– Nu e corect să vorbesc despre sume. Dar am pierdut bani. Ca idee, câștig la naționala de tineret cam un sfert din ce luam în Dubai. La fel de adevărat este că această calificare valorează mult, valorează toți banii pe care i-am pierdut!

Dacă ar veni acum pentru tine o ofertă de la spaniolii de la Dinamo, ce ai răspunde?

– Pas! Ce să spun? Nu m-aș duce! Situația de la Dinamo este dificilă și îmi pare rău în primul rând pentru Cosmin și pentru toată galeria frumoasă a lui Dinamo. Ce se întâmplă acolo nu e normal și nu vreau să fac parte din așa ceva!

„Pe viitor mă văd antrenând Craiova, CFR, FCSB!”

Tu ești prieten și cu Neluțu Varga, și cu Mihai Rotaru, și cu Gigi Becali. Cum vezi lupta asta la titlu?

– CFR Cluj, FCSB și Craiova sunt cele mai puternice echipe ale României în acest moment. Sunt și cele care dau cei mai mulți jucători la under 21, pe lângă Viitorul lui Hagi. În momentul ăsta, toate trei sunt la fel de puternice. Într-adevăr CFR Cluj mai are și meciurile din Europa League și îmi doresc să termine cât mai târziu parcursul european. Craiova a început foarte bine, iar FCSB este într-o formă deosebită acum. Se poate întâmpla orice până la final.

Te vezi la un moment dat antrenând Craiova, CFR, FCSB?

– Pe viitor mă văd antrenând oricare dintre cele trei. Sunt cluburi super-puternice. Nu se știe niciodată ce-ți rezervă viitorul.

„Sunt jucători la națională care au calități poate chiar mai bune decât ale mele!”

Spune-ne trei jucători under 21 pe care trebuie neapărat să-i urmărim anul viitor.

– Nu-mi place să dau nume, pentru că eu îmi iubesc toți jucătorii. Cred că toată această generație ar trebui urmărită. Și de asemenea, lucru foarte important, nu e suficient doar să-i urmărim și să-i promovăm, ci și să avem mare grijă de ei. Să fim atenți să nu ardă etapele, pentru că atunci când ești tânăr există și acest risc.

Ai un jucător la care ai văzut calitățile jucătorului Adrian Mutu?

– Sunt, și mă refer aici la cei din față. Au calități la fel de bune sau poate chiar mai bune decât ale mele…

Te alinți aici… După ce or ajunge în Serie A și vor marca suta de goluri, mai vorbim…

– (n.r. – râde cu poftă) Oricum, sunt jucători de mare calitate. Nu dau nume, dar îți spun un secret. Eu nu aștept ca băieții să facă pe teren ce am făcut eu, ci iau de la fiecare ceea ce face. Sunt unici în felul lor. Și de aia nu spun că la unul văd ceva și la altul văd altceva.

„Nu cred că Ștefan Radu va veni să joace pentru România la Olimpiada de anul viitor, de la Tokyo. Va fi greu, pentru că nu e dată oficială, dar și pentru că Radu a spus-o clar că a renunțat la națională. Nu văd de ce ar face acum acest pas… Eu nu am informații că Radu vrea la Olimpiadă” – Adrian Mutu

„Credeți că Mățan și Ianis au fost printre cei care au alergat cel mai mult? Ei, care ar trebui să fie decarii!”

A fost totuși un jucător pe care l-ai lăudat… Pe Costache, pe care tu l-ai transferat la un moment dat la Dinamo…

– L-am lăudat pe el pentru că, la efortul pe care l-a depus pe teren, merita golul. Și mă bucur că a dat golul care ne-a calificat. Costache aleargă extraordinar și o simt și jucătorii în teren. Și nu e doar el. Sunt și Marius Marin, Moruțan, Olaru… Vă vine să credeți că printre cei care au alergat cel mai mult au fost Mățan și Ianis Hagi? Ei, care ar trebui să fie doar numere 10! Asta spune multe despre această echipă!

La ce fostă echipă la care ai jucat vrei să antrenezi? Ai spus deja Fiorentina…

– Da, Firenze, Firenze… Dar nu m-ar deranja să antrenez și la celelalte, la Chelsea, la Inter, la Juventus…

„Jos pălăria pentru Dan Petrescu! Poate ajunge la Chelsea, de ce nu?”

Apropo de Juventus, ai discutat cu Andrea Pirlo de când e antrenor acolo?

– Am vorbit despre primele lui senzații de antrenor la un club atât de mare. Am discutat și despre Radu Drăgușin care e acolo și despre multe altele. Despre ideile inovative ale lui Pirlo, un jucător imens care sper să devină la fel și ca antrenor, despre filosofia pe care vrea să și-o pună în valoare și cred că va reuși.

Pe Dan Petrescu îl vezi antrenor la Chelsea?

– Da, de ce nu? Dan și-a demonstrat calitățile de antrenor prin toate trofeele câștigate. Jos pălăria pentru tot ce a realizat aici în România!

„Man, Coman merită 15 milioane de euro! Important e ca FCSB să ia titlul!”

Că tot ne-am întors pe final în Liga 1, crezi că Gigi Becali visează degeaba să ia 15 milioane de euro pe Man, pe Coman?

– Nu visează degeaba, chiar ar putea încasa aceste sume pe ei. Man, Coman merită acești bani, dar e important e ca echipa să aibă rezultate, să facă performanțe. E important ca FCSB să ia titlul, să joace grupe europene, să aibă expunere maximă.

Care sunt obiectivele tale, profesional și familial, pentru 2021?

– Familial, îmi doresc liniște și să fim sănătoși, pentru că trăim vremuri nasoale. Ca antrenor, muncesc pentru rezultate pozitive cât mai multe.