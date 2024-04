Ghinionul lui Moruțan, norocul lui Ianis Hagi! Alex Mitriță poate intra și el în cărți pentru EURO 2024

Cu mai puțin de două luni înaintea primului meci al naționalei României de la EURO 2024, selecționerul Edi Iordănescu a rămas fără omul care a contribuit cu cele mai multe pase decisive la calificarea tricolorilor la turneul final din Germania.

Moruțan ratează EURO 2024. Ghinionul lui Olimpiu, norocul lui Ianis Hagi

marți seara, 23 aprilie, și ratează participarea la turneul final din Germania (14 iunie – 14 iulie).

ADVERTISEMENT

Extrema dreaptă a sărit să respingă o minge și a căzut pe gazon cu dureri groaznice la piciorul drept. Era minutul 81 al meciului Ankaraguku – Beșiktaș (0-0), disputat în prima manșă din semifinalele Cupei Turciei.

Titular la Ankaraguku, tricolorul a fost diagnosticat cu ruptură de tendon ahilean, iar clubul a anunțat că va fi operat cât mai curând posibil.

ADVERTISEMENT

Antrenorul lui Ankaraguku, Emre Belozoglu, a anticipat imediat gravitatea accidentări și a menționat că ”recuperarea va dura aproximativ șase luni”. Astfel că Moruțan ratează participarea la EURO 2024.

Moruțan a dat patru pase de gol în preliminariile EURO 2024

Selecționerul Edi Iordănescu a luat legătura telefonic cu fotbalistul, pentru a-l consola, iar oameni din FRF susțin că Olimpiu este cu moralul la pământ.

ADVERTISEMENT

Moruțan era unul dintre fotbaliștii pe care Edi Iordănescu se baza foarte mult la EURO 2024. În cele 9 meciuri din preliminarii, extrema dreaptă a contribuit cu 4 pase decisive, două dintre ele în partida memorabilă cu Elveția de la Lucerna, când România a fost condusă cu 2-0, dar a egalat în ultimele minute prin ”dubla” lui Mihăilă, servit ideal de Moruțan.

Ianis Hagi era a treia variantă de extremă dreapta

Accidentarea lui Moruțan în obligă pe Edi Iordănescu să regândească soluțiile din flancul dreapt al atacului, acolo unde Dennis Man este numărul 1. Practic, ghinionul lui Olimpiu poate reprezenta șansa lui Ianis Hagi, care era considerat a treia variantă după Man și Moruțan.

ADVERTISEMENT

Ianis, care de la începutul anului a jucat foarte puțin la Alaves, devine acum favorit să prindă lotul pentru EURO 2024. Hagi are argumente. La ultimele amicale disputate la națională, în martie, cu Irlanda de Nord (1-1) și Columbia (2-3), fiul ”Regelui” a arătat că este în formă.

Ianis a și marcat un gol contra Columbiei, iar ”Mă simt foarte puternic din punct de vedere fizic. Cred că de fiecare dată când am intrat pe teren, indiferent că a fost la echipa de club sau la națională, am jucat foarte bine. Nu cred că se pune problema de formă în ceea ce mă privește. Se vede când intru pe teren că sunt în formă”.

Cresc șansele și pentru Alex Mitriță

Pe lista selecționerului pentru postul de extremă dreaptă ar mai putea să apară Alex Mitriță, chiar dacă vedeta Universității Craiova evoluează mai mult în banda stângă. ”Piticul atomic”, unul dintre cei mai în formă fotbaliști din SuperLiga, poate juca în ambele flancuri.

Mitriță a ieșit din circuitul naționalei după campania castastrofală din Liga Națiunilor 2022. El nu a fost convocat deloc în preliminariile EURO 2024, dar Edi Iordănescu a anunțat că porțile naționalei sunt deschise.

„La EURO ne așteaptă un alt nivel, vom vedea cine va fi cu noi acolo. Toată lumea are ușile deschise. Noi trebuie să analizăm în funcție de context. Avem posturi unde avem soluții echilibrate, cu jucători de valoare, dar avem și poziții unde suntem la limită. Se poate întâmpla orice.

Mitriță a fost la națională, are mare calitate, e un jucător înzestrat. Faptul că nu a avut mentalitate competitivă a făcut să nu realizeze lucruri mai mărețe la cluburile la care a fost sau să joace la cluburi mai mari, cu tot respectul pentru Universitatea Craiova.

Am avut o discuție cu Mitriță, comunic cu jucătorii. Sunt deschis la dialog. Selecția nu a fost făcută după orgolii, chiar dacă am fost supărat uneori”,

Concurența în partea stângă este foarte mare. Acolo, Edi Iordănescu mizează pe Valentin Mihăilă, pe Florinel Coman și pe Denis Drăguș.

Edi Iordănescu va anunța lotul pentru EURO 2024 până pe 10 iunie

Lupta pentru un loc în lotul pentru EURO 2024 a devenit și mai mare după ce

Edi Iordănescu trebuie să transmită până 10 iunie la UEFA lotul pentru EURO 2024. Selecționerul își va definitiva alegerile după ultimele teste cu Bulgaria (4 iunie, stadion Steaua) și cu Liechtenstein (8 iunie, stadion Steaua).

Programul echipei naționale a României în grupa E de la Euro 2024

17 iunie: România – Ucraina (Munchen, ora 16:00)

22 iunie: Belgia – România (Koln, ora 22:00)

26 iunie: Slovacia – România (Frankfurt, ora 19:00)