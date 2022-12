Adrian Mutu, victima lui Sinisa Mihajlovic într-un meci din Liga Campionilor! “Briliantul”, amintiri fabuloase: “Mă, tu de ce ai venit în chiloți?”

Sinisa Mihajlovic s-a stins din viață, astăzi, 16 decembrie 2022, fiind . În cartea „Revenirea din Infern”, în care Adrian Mutu povestește momente neștiute din cariera de fotbalist, „Briliantul” a relatat o amintire fabuloasă care îl are protagonist pe .

Adrian Mutu a fost victima lui Sinisa Mihajlovic într-un meci din Liga Campionilor

Adrian Mutu a fost victima lui Sinisa Mihajlovic în meciul Lazio – Chelsea 0-4, când fostul fotbalist sârb a cedat nervos și l-a scuipat, pe actualul antrenor al Rapidului. Se întâmpla în noiembrie 2003, când fundașul sârb primea o suspendare de 8 meciuri în urma gestului controversat.

ADVERTISEMENT

Ulterior, cei doi foști fotbaliști s-au împăcat, mai mult decât atât, sârbul i-a fost antrenor lui Adrian Mutu, la Fiorentina. În vara lui 2010, Cesare Prandelli părăsea banca formației „Viola”, iar în locul său venea Sinisa Mihajlovic.

„Mă gândeam că trebuie să discutăm despre acel indicent, îmi căutam cuvintele. Eram la Cortina d’Ampezzo, primele trei zile de antrenament de la venirea din vacanță. «Te cheamă Mister!», mi-a spus team-managerul. «Du-te la el în vestiar, că e singur!».

ADVERTISEMENT

Eram în chiloți, mi-am pus șlapii și așa am plecat. «Sârbul are gând de răzbunare!», mi-am zis. «Dacă e să ne batem, măcar să nu mă poată apuca de tricou, să mi-l pună în cap»”, a dezvăluit Adrian Mutu.

Adrian Mutu, amintiri fabuloase cu Sinisa Mihajlovic: „Mă, tu de ce ai venit în chiloți?”

Adrian Mutu a continuat să rememoreze momentul întâlnirii cu Sinisa Mihajlovic și a dezvăluit că fostul fotbalist și antrenor sârb și-a cerut scuze pentru gestul din meciul Lazio – Chelsea 0-4.

ADVERTISEMENT

„Dar surpriză! „Când am intrat în vestiar, să leșin: Sinişa era tot în chiloți. «Mamă, și el a gândit la fel!». M-am așezat pe partea opusă lui. «Mă, tu de ce ai venit în chiloți?».

«Dar tu de ce mă primești în chiloți?». A spart primul gheața. «Nu trebuia să fac acel gest acum câțiva ani! Știu că ești preocupat, dar nu te mai agita, a fost vina mea!

ADVERTISEMENT

Ai fost isteț că m-ai provocat, iar eu laș că te-am scuipat. Am greșit și îți cer scuze, nu e cazul să o faci și tu», mi-a zis. Am rămas prieteni și azi, la 20 de ani de la acele momente. Când am aflat că are probleme de sănătate, l-am sunat și ne-am adus aminte episodul «chiloți»”, a dezvăluit Adrian Mutu în cartea sa.

ADVERTISEMENT

Sinisa Mihajlovic a murit la vârsta de 53 de ani, după ce a fost răpus de leucemie

O veste tragică a cuprins lumea fotbalului mondial în cursul zilei de vineri, 16 decembrie 2022. Fostul fotbalist și antrenor sârb Sinisa Mihajlovic a murit la vârsta de 53 de ani după ce a pierdut lupta cruntă cu leucemia.

Prezent cu naționala Iugoslaviei la Cupa Mondială din 1998, Sinisa Mihajlovic a învins de două ori leucemia, însă boala a recidivat, iar fostul fotbalist sârb a murit într-un spital din Roma.

De-a lungul carierei, Sinisa Mihajlovic a evoluat în Italia pentru AS Roma, Sampdoria, Lazio și Inter după ce își începuse aventura în fotbalul profesionist în fosta Iugoslavie și Serbia. S-a retras din activitate în 2006 și s-a orientat spre cariera de antrenor.

A fost secundul lui Roberto Mancini la Inter, iar în postura de principal a antrenat prima oară la Bologna. Fostul antrenor sârb le-a pregătit pe rând, pe Catania, Fiorentina, Sampdoria, Inter și Torino. După o scurtă apariție la Sporting a revenit la Bologna, unde a fost demis în noiembrie.