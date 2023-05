Adrian Nartea, actorul din serialul Vlad, clipe înfiorătoare. A fost diagnosticat cu o tumoare pe creier şi s-a operat în Franţa

Adrian Nartea este unul dintre cei mai îndrăgiți actori în momentul de față, dar, deși a dobândit o celebritate mare prin serialul Vlad, puțini oameni îi cunosc drama din spatele succesului. În urmă cu șase ani, destinul i-a fost marcat de un moment crunt, mai exact, de un diagnostic dur din partea medicilor.

Drama prin care a trecut Adrian Nartea. Cum s-a operat în Franța de tumoare pe creier

Faimosul actor a mărturisit într-un interviu cum 2017 l-a adus într-un punct extrem de trist. Doctorii i-au descoperit o tumoră intra-craniană și a fost nevoit să se opereze în Franța. Nu a fost suficientă o singură intervenție chirurgicală, ci au trebuit două.

Adrian Nartea , mai ales de momentul când soția și fiica lui cea mare, Mara, îl vizitau la spital, el având capul bandajat. Fetița sa avea doar doi ani la acea vreme și nu înțelegea ce se întâmplă cu tatăl ei.

”Au fost momente grele. Am avut și experiență din astea mai mistică. Dar cel mai important lucru este că au venit la mine soția, Alina, și Mara, care avea 2 ani atunci, și în momentul în care am văzut-o….m-a umplut cu totul. Cea mică se uita la mine și nu avea nicio treabă.

Aveam capul cât banița. Ne-am jucat în continuare, a înțeles. Abia după vreo săptămână s-a uitat la mine și a întrebat dacă mă doare. Acela a fost un moment…și acum dacă stau să mă gândesc, încep să plâng”, a relatat Adrian Nartea într-un interviu pentru

Cum i s-a descoperit actorului tumoarea

Actorul a primit diagnosticul după ce i s-au sesizat unele probleme cu urechea. În urma unor analize ample, i s-a depistat tumoarea în spatele ochiului stâng. Afecțiunea era destul de mare și i-a îngrijorat pe medici, dar mai ales pe Adrian Nartea.

”Aveam urechea stângă înfundată, efectiv, și nu știam de ce. Făceam aerosoli și ORL-iștii spuneau că am urechea înfundată pentru că am deviație de sept. Mai erau niște simptome, când mergeam la dentist și stăteam cu gura deschisă foarte mult, când o închideam, mă furnica foarte tare pe dedesubt, pe partea stângă, în interior (…)

Am înțeles că am o tumoare în cap, în spatele ochiului. (…) Am început să sun și să merg la neurologi, neurochirurgi, am consultat vreo patru. A început un periplu ca să-mi dau seama ce era de făcut. Tumoarea era mare, lungime 4 cm, lățime 3 cm, grosime vreo 1 și ceva 2 cm, mare, foarte mare”, a mai declarat Adrian Nartea.

Adrian Nartea are 41 de ani și este originar din Brașov. De peste 8 ani este căsătorit cu Alina Ferinceac, iar alături de aceasta are două fetițe, Mara și Petra.