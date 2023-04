Adrian Nartea este unul dintre cei mai celebri actori din România, iar notorietatea i-a crescut odată cu serialul ”Vlad”, în care a jucat rolul personajului principal. Până să atingă acest apogeu, Adrian Nartea a avut și alte locuri de muncă.

Cu ce s-a ocupat Adrian Nartea din serialul Vlad, înainte să fie celebru: ”Chiar n-am stat deloc”

Actorul a lucrat în diferite domenii până să ajungă în lumina reflectoarelor. Toate profesiile din trecut l-au ajutat să se întrețină și să nu ceară, astfel, bani de acasă, cu toate că, recunoaște, au mai existat și unele momente de acest fel. Își amintește că prima oară când venit în București s-a angajat în publicitate.

ADVERTISEMENT

”Am venit în București și am fost account executive la o agenție de publicitate, am lucrat un an și jumătate. După care am fost casting & extras coordinator la Domnica, am lucrat un an și ceva. Și înainte de asta, făceam sampling, promoții, am fost team leader, am lucrat la țigări, la toate brandurile. Chiar n-am stat deloc! Când am venit în București deja lucram”, a spus Adrian Nartea pentru

Atunci când lucra ca account executive la agenția de publicitate din Capitală, i s-a ivit și oportunitatea de a pătrunde în lumea actoriei. Primul său casting a fost pentru serialul ”Fast Food” și l-a trecut cu brio. Drept urmare, a trebuit să-și dedice foarte mult timp noului job, așa că l-a abandonat pe cel din publicitate.

ADVERTISEMENT

”Când lucram account executive la o agenție de publicitate, a apărut primul casting la «Fast Food», un serial care fusese demult, și m-au luat. Atunci a fost tranziția fizică, am zis «nu mai pot să vin la job, pentru că filmez». Și am filmat vreo șase luni. Și de acolo am început să mă lansez”, a mai precizat faimosul actor.

Cu ce se ocupă în prezent Adrian Nartea, după serialul Vlad

. Într-un interviu din noiembrie 2022 dezvăluia pentru că are diferite proiecte online, de teatru și de un nou rol, de burlac, din producția ”Visul”.

ADVERTISEMENT

Adrian Nartea, soț și tată de fete în spatele luminii reflectoarelor

Spre dezamăgirea multor fane, Adrian Nartea își dedică mare parte din timp și familiei, atunci când se trage cortina. Actorul este de opt ani căsătorit cu o femeie foarte frumoasă, pe nume Alina Ferinceac.

Adrian Nartea și Alina Ferinceac s-au cunoscut în 2010, pe când lucrau ca model și au făcut o ședință foto, împreună, în Tunisia. Ulterior, au făcut schimb de numere, iar după patru ani de iubire, a avut loc și cererea în căsătorie, într-un mod inedit.

ADVERTISEMENT

Adrian Nartea a întrebat-o pe Alina Ferinceac dacă vrea să-i fie alături tot restul vieții, într-o cofetărie. Acolo, i-a comandat o prăjitură pe care era scrisă întrebarea ce avea ca răspuns marele ”Da!” Totul s-a întâmplat într-o zi de Valentine’s Day.